Mituljikić čeka Klub Briž

Bivši omladinski reprezentativac naše zemlje je došao u Zulte još na leto 2025. godine, kada su Belgijanci uplatili OFK Beogradu 1.000.000 evra. U prvoj sezoni u inostranstvu nije se baš naigrao, ali je ove jeseni počeo da dobija šansu.

Još uvek nijednom kao starter, ali sve češće Mituljikić provodi vreme na terenu ulaskom sa klupe. Zabeležio je pet nastupa, a ukupno je u igri proveo 95 minuta.

20.45: (6,75) Zulte (5,70) Klub Briž (1,38)

Međutim, Mituljikić nije postigao nijedan gol u dresu Zultea, niti je zabeležio asistenciju. Nada se da će večeras dobiti priliku da probije led baš protiv šampiona. Najavljeno je u lokalnim medijima da će ponovo biti na klupi.

S druge strane, mladi napadač Klub Briža koji ima švajcarski i srpski pasoš Andrej Vasović neće biti u protokolu za ovaj meč. Njegov trener Ivan Leko je procenio da je za 19-godišnjaka plaćenog Lucernu 7.500.000 evra u ovom momentu korisnije da igra za B tim u drugoj ligi, tako da je prekomandovan dok ne stekne malo više iskustva. Odigrao je tri meča za drugoligašku selekciju, ali još uvek bez postignutog gola. Podsetimo, i Mihajlo Cvetković je imao sličan razvojni put kada je stigao u Belgiju iz Čukaričkog, pa je ubrzo postao jedan od najboljih igrača Anderlehta.

Važno je da istaknemo pred večerašnji duel da je Zulte u lošoj formi. Nanizao je četiri poraza u prvenstvu (doduše, nedavno je u kupu savladao drugoligaša Seren sa 3:0), pa je potonuo na 10. poziciju na tabeli. Ima 11 bodova, čak 13 manje od drugoplasiranog Klub Briža.

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BELGIJA 1 – 10. KOLO

Petak

20.45: (6,75) Zulte (5,70) Klub Briž (1,38)

Subota

16.00: (3,70) Mehelen (4,10) Genk (1,90)

18.15: (1,72) Standard (4,00) Kortrajk (4,40)

20.45: (1,55) Anderleht (4,60) Vesterlo (5,10)

20.45: (6,00) Beveren (4,70) Union Sen Žiloaz (1,47)

Nedelja

13.30: (1,95) Serkl Briž (4,00) Antverpen (3,45)

16.00: (1,60) Sint Trojden (4,30) Leven (4,90)

18.30: (4,10) Lomel (4,00) Gent (1,82)

19.15: (1,48) Šarlroa (4,50) La Luvjer (6,00)

***Kvote su podložne promenama