Tome se nije nadao: Igrača Širokog prijavili da je migrant

Inače, mesto Kočerin nalazi se u Bosni i Hercegovini, u opštini Široki Brijeg. Veoma blizu je granica sa Hrvatskom i u tom kraju česti su pokušaji migranata da pređu granicu i uđu na teritoriju Evropske Unije, što je verovatno i zbunilo meštanina koji je greškom prijavio američkog beka.

Povodom cele situacije, na profilu "Turnir zaselaka Župe Kočerin" pojavile su se dodatne informacije.

"Obaveštenje za sve meštane Kočerina. Iz MUP-a Širokog Brijega obavestili su sve stanovnike Kočerina da nema potrebe za opštom panikom kakva je nastala juče u 7 časova. Naime, primećena je osoba kako u ranim jutarnjim satima trči po novoizgrađenom trotoaru, a neko je odmah pomislio da takvu aktivnost treba prijaviti policiji. Dok se pojedinci pripremaju za posao ispijajući ranojutarnju kafu, ima i onih koji se spremaju za derbi protiv Crvene zvezde".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Sve je brzo rešeno, a Luis je čak dao izjavu pred gostovanje crveno-belima.

"U svaku utakmicu ulazim sa željom za pobedom, ali verujem da nas u Beogradu očekuje dobra i kompetitivna utakmica, košarkaški spektakl kao i velika borba. Raduje nas ova utakmica u kojoj protivnik ima glasne navijače i odličnu atmosferu, a naravno da je svakoj ekipi koja igra cilj pobeda."