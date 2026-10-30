Tome se nije nadao: Igrača Širokog prijavili da je migrant
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 12:00
A on je samo izašao na trčanje
Igranje van Sjedinjenih Američkih Država za Amerikance može da bude ozbiljna avantura. Sigurno je tako Ševonu Luisu iz ekipe Širokog. On je izašao da trči rano ujutru u sklopu priprema za meč sa Crvenom zvezdom (nedelja, 13.00).
Međutim jedan meštanin Kočerina prijavio je Luisa policijskoj stanici, smatrajući da je reč o migrantu koji se kreće kroz njegovo mesto.
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Inače, mesto Kočerin nalazi se u Bosni i Hercegovini, u opštini Široki Brijeg. Veoma blizu je granica sa Hrvatskom i u tom kraju česti su pokušaji migranata da pređu granicu i uđu na teritoriju Evropske Unije, što je verovatno i zbunilo meštanina koji je greškom prijavio američkog beka.
Povodom cele situacije, na profilu "Turnir zaselaka Župe Kočerin" pojavile su se dodatne informacije.
"Obaveštenje za sve meštane Kočerina. Iz MUP-a Širokog Brijega obavestili su sve stanovnike Kočerina da nema potrebe za opštom panikom kakva je nastala juče u 7 časova. Naime, primećena je osoba kako u ranim jutarnjim satima trči po novoizgrađenom trotoaru, a neko je odmah pomislio da takvu aktivnost treba prijaviti policiji. Dok se pojedinci pripremaju za posao ispijajući ranojutarnju kafu, ima i onih koji se spremaju za derbi protiv Crvene zvezde".
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Sve je brzo rešeno, a Luis je čak dao izjavu pred gostovanje crveno-belima.
"U svaku utakmicu ulazim sa željom za pobedom, ali verujem da nas u Beogradu očekuje dobra i kompetitivna utakmica, košarkaški spektakl kao i velika borba. Raduje nas ova utakmica u kojoj protivnik ima glasne navijače i odličnu atmosferu, a naravno da je svakoj ekipi koja igra cilj pobeda."