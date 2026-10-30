PSŽ konačno na mestu koje mu pripada u Ligi 1: Luis Enrike sa samo dvojicom startera u Avru
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 12:26
Španski strateg će opet pribeći rotaciji, kako bi sačuvao snage za utorak i meč Lige šampiona u Viljarealu. Šansa za mladog Droa Fernandeza
Sad je tabela Lige 1 konačno realna. Trebalo je dva meseca da tim Luisa Enirkea uđe u ritam, posle početnog posrtanja. Opravdanje je bio umor glavnih zvezda koji su imali naporan Mundijal. Jasno je bilo i kada su Sveci loše igrali i gubili, da je samo pitanje vremena kada će opet da zasijaju na čelu i da će teško neko da ih skine s prvog mesta.
Monako je pao brže nego što se očekivalo posle sjajnog starta. Samo dva boda u tri kola za Kneževe, pa je PSŽ posle pet vezanih trijumfa lider sa bodom višem od Rena.
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Dvostruki uzastopni šampion Evrope priliku za šesti vezani trijumf u šampionatu ima večeras (19.00) u Avru protiv “fenjeraša”, jedinog tima koji nije osetio slast pobede u prvih osam kola šampionata Francuske.
19.00: (8,50) Avr (5,90) PSŽ (1,30) MOZZART RELAX
Računajući i tri trijumfa u Ligi šampiona, Sveci imaju osam pobeda u nizu, pa se crno piše trenutno najslabijem klubu u Ligi 1. Na početku sezone je umorio i kasni dolazak zvezda remetio planove španskog stručnjaka, a sada su povrede desetkovale tim sa Parka prinčeva.
Sezona Gruzina Hviče Kvarachelije je izgubljena posle kidanja ligamenata kolena na meču sa Barselonom prošle nedelje, a van stroja su i Markinjos, Usman Dembele i Nuno Mendeš. Ipak, i dalje PSŽ ima moćnu ekipu.
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MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip "iz keca u kec" ili "iz dvojke u dvojku" je odmah dobitan
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Zna se da u Ligi 1, Enrike “meša” karte, pa će to biti i ovog puta. U utorak PSŽ gostuje Viljarealu u četvrtom kolu Lige šampiona. Francuski mediji pišu da će meč sa klupe da počnu Viljem Pačo, Ašraf Hakimi, Dezire Due, Vitinja i Fabijan Ruiz. Od uobičajenih startera se očekuju Rus na golu Matvej Safonov i Portugalac Žoao Neveš na sredini terena.
21.05: (2,65) Lil (3,40) Lans (2,65) MOZZART RELAX
U poslednjoj liniji bi trebalo da budu Lukas Ernandez i Ilja Zabarnji, dok će bekovi da budu Lukas Dinj i Voren Zair Emeri. Na sredini terena bi trebalo da igraju mladi Španac Dro Fernandez i Beraldo, dok bi u napadu najstariji trebao da bude letnja akvizicija iz Barselone Feran Tores. Po krilima će domaćinu pretiti Seni Majulu i Kventin Enđantu.
Poslednje dve sezone je Pari Sen Žermen svaki put dobio Avru. U prošloj Ligi je bilo 1:0 u gostima, a 3:0 na Parku prinčeva. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na GG3+ je 1,83.
FRANCUSKA 1 – 9. KOLO
Petak
19.00: (8,50) Avr (5,90) PSŽ (1,30) MOZZART RELAX
19.00: (2,65) Nica (3,60) Ren (2,55) MOZZART RELAX
21.05: (2,65) Lil (3,40) Lans (2,65) MOZZART RELAX
Subota
20.45: (2,35) Troa (3,60) Le Man (2,90) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (1,83) Strazbur (4,00) Okser (3,90) MOZZART RELAX
17.15: (1,40) Lion (4,90) Anže (6,75) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Pariz (3,60) Monako (2,90) MOZZART RELAX
20.45: (1,95) Olimpik Marselj (4,00) Tuluz (3,45) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama