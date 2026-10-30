PSŽ konačno na mestu koje mu pripada u Ligi 1: Luis Enrike sa samo dvojicom startera u Avru

Dvostruki uzastopni šampion Evrope priliku za šesti vezani trijumf u šampionatu ima večeras (19.00) u Avru protiv “fenjeraša”, jedinog tima koji nije osetio slast pobede u prvih osam kola šampionata Francuske.

19.00: (8,50) Avr (5,90) PSŽ (1,30) MOZZART RELAX

Računajući i tri trijumfa u Ligi šampiona, Sveci imaju osam pobeda u nizu, pa se crno piše trenutno najslabijem klubu u Ligi 1. Na početku sezone je umorio i kasni dolazak zvezda remetio planove španskog stručnjaka, a sada su povrede desetkovale tim sa Parka prinčeva.

Sezona Gruzina Hviče Kvarachelije je izgubljena posle kidanja ligamenata kolena na meču sa Barselonom prošle nedelje, a van stroja su i Markinjos, Usman Dembele i Nuno Mendeš. Ipak, i dalje PSŽ ima moćnu ekipu.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip "iz keca u kec" ili "iz dvojke u dvojku" je odmah dobitan

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Zna se da u Ligi 1, Enrike “meša” karte, pa će to biti i ovog puta. U utorak PSŽ gostuje Viljarealu u četvrtom kolu Lige šampiona. Francuski mediji pišu da će meč sa klupe da počnu Viljem Pačo, Ašraf Hakimi, Dezire Due, Vitinja i Fabijan Ruiz. Od uobičajenih startera se očekuju Rus na golu Matvej Safonov i Portugalac Žoao Neveš na sredini terena.

21.05: (2,65) Lil (3,40) Lans (2,65) MOZZART RELAX

U poslednjoj liniji bi trebalo da budu Lukas Ernandez i Ilja Zabarnji, dok će bekovi da budu Lukas Dinj i Voren Zair Emeri. Na sredini terena bi trebalo da igraju mladi Španac Dro Fernandez i Beraldo, dok bi u napadu najstariji trebao da bude letnja akvizicija iz Barselone Feran Tores. Po krilima će domaćinu pretiti Seni Majulu i Kventin Enđantu.

Poslednje dve sezone je Pari Sen Žermen svaki put dobio Avru. U prošloj Ligi je bilo 1:0 u gostima, a 3:0 na Parku prinčeva. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, a kvota na GG3+ je 1,83.

FRANCUSKA 1 – 9. KOLO

Petak

19.00: (8,50) Avr (5,90) PSŽ (1,30) MOZZART RELAX

19.00: (2,65) Nica (3,60) Ren (2,55) MOZZART RELAX

21.05: (2,65) Lil (3,40) Lans (2,65) MOZZART RELAX

Subota

20.45: (2,35) Troa (3,60) Le Man (2,90) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (1,83) Strazbur (4,00) Okser (3,90) MOZZART RELAX

17.15: (1,40) Lion (4,90) Anže (6,75) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Pariz (3,60) Monako (2,90) MOZZART RELAX

20.45: (1,95) Olimpik Marselj (4,00) Tuluz (3,45) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama