Valensija udara kontru koledžima: Nakon Sen Superija, stiže i Mari
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 12:51
Slepi miševi ne odustaju od filozofije dovođenja mladih, mahom domaćih košarkaša
Veliki uspeh, a odmah potom veliki odliv kvaliteta iz Valensije. Takva je situacija na surovom evropskom tržištu, na kom ne možete da zadržite igrače ukoliko ne uspevate da isprarirate najmoćnijima po platežnom rejtingu, što su na svojoj koži osetili upravo Slepi miševi ovog leta. Zato su se odlučili za interesantnu taktiku - povratak svoje dece sa koledža.
Prvo je put Španije krenuo Mario Sen Superi, koji je tokom prethodne sezone nastupao za Gonzagu. Nakon njega, istu odluku doneo je još jedan mladi španski košarkaš, koji je takođe nastupao u NCAA ligi. Radi se u Lukasu Mariju, momku koji je odrastao u Valensiji, te nastupao za ovaj klub u omladinskim kategorijama.
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Igrao je za univerzitet Vermont, gde je beležio 4,9 poena i okruglo četiri skoka u proseku na 30 utakmica koledž lige, a u Valensiji će činiti bekovski tandem upravo sa pomenutim Sen Superijem.
„Valensija i bek Lukas Mari (20 god, 197 cm) dogovorili su saradnju, čime se mladi španski košarkaš vraća u redove 'narandžastih'. Mari je prošlu sezonu proveo u američkoj NCAA ligi kako bi nastavio igrački razvoj, dok je klub zadržao prava na njega, a sada se vraća u tim koji sa klupe predvodi Ćavi Albert”, objavio je klub u vidu zvaničnog saopštenja.
Očigledno je da Slepi miševi nastavljaju da posluju u svom stilu, podmlađujući tim konstantno, a biće zanimljivo videti koliko će Sen Superi i Mari moći da se adaptiraju, naročito kada govorimo o evroligaškom nivou.
Pokušala je Valensija da osigura još jedan potpis prethodnih dana, radi se Eliju Endijaju, ali je rampu spustio Real Madrid koji polaže prava na Senegalca. Od zvučnijih pojačanja koja su stigla u redove španskog šampiona, ističe se svakako Ti Džej Šorts, kao i doskorašni krilni centar Partizan Mozzart Beta Dilan Osetkovski.