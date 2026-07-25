Valensija udara kontru koledžima: Nakon Sen Superija, stiže i Mari

Veliki uspeh, a odmah potom veliki odliv kvaliteta iz Valensije. Takva je situacija na surovom evropskom tržištu, na kom ne možete da zadržite igrače ukoliko ne uspevate da isprarirate najmoćnijima po platežnom rejtingu, što su na svojoj koži osetili upravo Slepi miševi ovog leta. Zato su se odlučili za interesantnu taktiku - povratak svoje dece sa koledža.

Prvo je put Španije krenuo Mario Sen Superi, koji je tokom prethodne sezone nastupao za Gonzagu. Nakon njega, istu odluku doneo je još jedan mladi španski košarkaš, koji je takođe nastupao u NCAA ligi. Radi se u Lukasu Mariju, momku koji je odrastao u Valensiji, te nastupao za ovaj klub u omladinskim kategorijama.