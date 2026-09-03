Aleksa Purić ima poziv iz Rusije
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Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 19:17
Štoper madridskog Atletika bi mogao put Orenburga
Debitovao je Aleksa Purić za prvi tim madridskog Atletika pred kraj prošle sezone, ali pitanje je kada će ponovo dočekati šansu u timu koji puca na visok plasman u Primeri.
Zato bi Purić mogao na pozajmicu, da ode negde gde će redovno da igra, što je od ključnog značaja za fudbalera od 23 godine. Od sedenja na klupi ili tribinama niko nije napredovao.
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Ruka spasa za Aleksu Purića stiže iz Rusije. Kako javlja Sport Ekspres, za nekadašnjeg đaka omladinske škole Partizana zainteresovan je prvoligaš Orenburg. Ponuda je, kako kažu, već poslata Madriđanima, a u njoj stoji da Rusi traže srpskog defanzivca na pozajmicu do kraja sezone, sa opcijom otkupa sledećeg leta. Čeka se odgovor iz glavnog grada Španije.
Purić je napustio Partizan 2023. godine, kada se otisnuo put Kipra i zaigrao za Doksu. Posle jedne sezone otišao je u Španiju, gde je potpisao za Rasing Ferol, da bi ga nakon toga uzeo Atletiko, ali B sastav. Tek proletos je srpski štoper upisao dva nastupa za prvi tim Jorgandžija: protiv Valensije je ušao u igru na samom kraju (minut), dok je u poslednjem kolu protiv Viljareala igrao poluvreme.
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