Aleksa Purić ima poziv iz Rusije

Debitovao je Aleksa Purić za prvi tim madridskog Atletika pred kraj prošle sezone, ali pitanje je kada će ponovo dočekati šansu u timu koji puca na visok plasman u Primeri.

Zato bi Purić mogao na pozajmicu, da ode negde gde će redovno da igra, što je od ključnog značaja za fudbalera od 23 godine. Od sedenja na klupi ili tribinama niko nije napredovao.