Nije samo srednji prst, bilo je i hvatanja za međunožje: Grinvud i Genduzi na optuženičkoj klupi

I ne samo to, obojica su se hvatali za međunožje. Naknadno je dodat i taj detalj, neko ga je evidentirao i dostavio gde treba, pa će se Mejson Grinvud i Mateo Genduzi naći na optuženičkoj klupi.

Potvrdili su iz Fenerbahčea da se protiv dvojice igrača, ali i kluba, vodi postupak.

„Nakon revanš utakmice plej-of runde Lige šampiona, UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv naših igrača Matea Genduzija i Mejsona Grinvuda, kao i protiv našeg kluba.

Naš klub će izneti potrebnu odbranu pred nadležnim organima UEFA kako bi zaštitio prava i interese kako naših igrača, tako i Fenerbahčea.

Sve potrebne informacije, dokumenti i odbrana biće dostavljeni Uefi, a naš klub pažljivo prati dalji razvoj situacije“, stoji u saopštenju turskog tima.