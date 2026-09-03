Nije samo srednji prst, bilo je i hvatanja za međunožje: Grinvud i Genduzi na optuženičkoj klupi
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 19:04
UEFA pokrenula postupak i sve ide ka tome da neće moći da igraju za Fenerbahče na premijeri u Ligi šampiona protiv Rome
Ružne, veoma ružne scene obeležile su utakmicu u kojoj je prokletstvo napunilo punoletstvo i otišlo u istoriju. Najzad su u Fenerbahčeu dočekali da ponovo zaigraju u Ligi šampiona, izbacili su Olimpik iz Liona, a na kraju je došlo do opšte tuče.
Bilo je provokacija sa svih strana, a u centru pažnje bio je dvojac koji je igrao za velikog rivala Olimpika iz Liona – za imenjaka iz Marselja. Mateo Genduzi i Mejson Grinvud gestikulirali su ka navijačima francuskog kluba, dovikivali su „napred Marselj“, bilo je i pokazivanja srednjeg prsta…
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I ne samo to, obojica su se hvatali za međunožje. Naknadno je dodat i taj detalj, neko ga je evidentirao i dostavio gde treba, pa će se Mejson Grinvud i Mateo Genduzi naći na optuženičkoj klupi.
Potvrdili su iz Fenerbahčea da se protiv dvojice igrača, ali i kluba, vodi postupak.
„Nakon revanš utakmice plej-of runde Lige šampiona, UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv naših igrača Matea Genduzija i Mejsona Grinvuda, kao i protiv našeg kluba.
Naš klub će izneti potrebnu odbranu pred nadležnim organima UEFA kako bi zaštitio prava i interese kako naših igrača, tako i Fenerbahčea.
Sve potrebne informacije, dokumenti i odbrana biće dostavljeni Uefi, a naš klub pažljivo prati dalji razvoj situacije“, stoji u saopštenju turskog tima.
Na kraju utakmice je Antonio Fereira, trener golmana Olimpika iz Liona, sukobio se sa Mateom Genduzijem. Izašao je iz tunela i krenuo za igračem koji se zaputio ka svlačionici. Nastao je metež, razdvojili su ih, a vezistu je kritikovao Korentan Toliso.
Fenerbahče je ušao u Ligu šampiona, ali bi mogao poprilično da bude solabljen na startu. UEFA je pokrenula postupak i sve ide ka tome da neće moći da igraju za turski klub na premijeri protiv Rome. Naravno, pod uslovom da se do tada sve okonča i da budu sankcionisani.
Možda proces do tada ne bude gotov, pa potencijalu suspenziju odrade u drugom kolu Lige šampiona. Nakon što dočeka Romu, ići će Fenerbahče u goste Aston Vili, a potom slede dueli sa praškom Slavijom, Liverpulom, Šahtjorom, LASK-om, Viljarealom i Atletiko Madridom.