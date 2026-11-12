Podmuklo, bezobrazno, odvratno... Jokiću udarac među noge, još jedan u zadnjicu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 06:28
Kad ne znaju kako da ga zaustave, onda pribegavaju ovakvim potezima
Da, ovakvi naslovi priliče tabloidima. Mada, ovakvi potezi ne priliče sportu. A dešavaju se.
Mogli bismo da napišemo da je tokom susreta Memfis – Denver Nikola Jokić bio žrtva nasilja, što bi verovatno bilo preterano. Ili, možda ne, ako pogledate šta se dogodilo prilikom duela sa Kamom Spenserom.
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Organizator igre domaćeg tima je u jednom trenutku probao da nadmudri Jokića, koji je postavio blok prilikom izgradnje napada Nagetsa, i tom prilikom je našeg reprezentativca udario podmuklo. Dvaput. Najpre u međunožje, iako se na osnovu pokreta ruke čini da je to uspeo tek iz drugog pokušaja, a onda i po zadnjici.
Za ovaj sraman potez, koji bi sudije u borilačkim veštinama okarakterisale nedostojnim, Spenser je sankcionisan flagrantnim prekršajem. Namera je bila očigledna i ovako nešto se ne može, niti sme opravdati. A ni podmaukao potez pleja Memfisa nije usporilo Nikolu Jokića ni njegov tim do pobede na gostovanju u Tenesiju, pošto je srpski as postigao 27 poena, Džamal Mari dodao 30, u pobedi Denvera 123:118.
NBA LIGA
Indijana – Vašington 114:101
/Sijakam 28 – Džordž 25/
Njujork – Klivlend 107:115
/Branson 27 – Harden 32/
Toronto – Boston 93:98
/Volter 17 – Tejtum 24/
Čikago – San Antonio 119:124
/Smit 23 – Vembanjama 32/
Memfis – Denver 118:123
/Džerom 22 – Mari 30/
Milvoki – Los Anđeles Lejkers 112:123
/Hero 27 – Dončić 32/
Nju Orleans – Bruklin 111:145
/Vilijamson 29 – Demn 22/
Juta – Orlando 108:123
/Peterson 22 – Vagner 38/
Hjuston – Golden Stejt 115:108
/Durant 20 – Lenderbrog 25/
Portland – Oklahoma 118:108
/Avdija 28 – Gildžes Aleksander 31/