Podmuklo, bezobrazno, odvratno... Jokiću udarac među noge, još jedan u zadnjicu (VIDEO)

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Organizator igre domaćeg tima je u jednom trenutku probao da nadmudri Jokića, koji je postavio blok prilikom izgradnje napada Nagetsa, i tom prilikom je našeg reprezentativca udario podmuklo. Dvaput. Najpre u međunožje, iako se na osnovu pokreta ruke čini da je to uspeo tek iz drugog pokušaja, a onda i po zadnjici.

Za ovaj sraman potez, koji bi sudije u borilačkim veštinama okarakterisale nedostojnim, Spenser je sankcionisan flagrantnim prekršajem. Namera je bila očigledna i ovako nešto se ne može, niti sme opravdati. A ni podmaukao potez pleja Memfisa nije usporilo Nikolu Jokića ni njegov tim do pobede na gostovanju u Tenesiju, pošto je srpski as postigao 27 poena, Džamal Mari dodao 30, u pobedi Denvera 123:118.