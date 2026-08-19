Momak koji je debitovao za Zvezdu kod Stankovića, spasao Grafičar poraza od Loznice u 96. minutu
Vreme čitanja: 3min | sre. 19.08.26. | 19:25
Vasilije Subotić u poslednjim trenucima postavio konačnih 2:2
Činilo se da ništa ne može da spreči podelu plena iza Marakane, ali je golman Zvezdine filijale Veljko Vojvodić častio tim iz Zapadne Srbije, na poklonu mu se zahvalio Aleksandar Katanić i doveo goste nadomak čitavog plena u 82. minutu. Ipak, drugačije planove imao je Vasilije Subotić, koji je u šestom minutu sudijske nadoknade postavio konačnih Grafičar - Loznica 2:2 (0:1) u zanimljivom meču četvrtog kola Mozzart Bet Prve lige Srbije.
Momak koji je proletos debitovao za prvi tim Crvene zvezde kod Dejana Stankovića u nadoknadi vremena spasao je Grafičar, baš onako kako je taj tim primao golove za poraze u prva dva kola – u Kruševcu i protiv Smederevo, takođe u poslednjim minutima.
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S druge strane, šok terapija na klupi Loznice, gde doskorašnji pomoćnik Nikola Pajić od pre nekoliko dana radi posao umesto Dejana Nikolića, umesto skoro već upisana tri donela je – novi šok. Dva boda izgubljena u poslednjim sekundama, pa Loznica i dalje čeka na prvi ovosezonski trijumf.
Treneri su pokazali umešnost, jer su njihovi aduti da klupa za rezerve postigli tri od četiri gola.
Lozničani su bili za nijansu bolji u prvom poluvremenu, koje su otvorili pretnjom Strahinje Čarapića već u prvom minutu, da bi u desetom propao obećavajući napad domaćina u režiji Balše Papovića, Luke Bijelovića i Nikole Furtule.
Vojvodić se u 15. minutu odbranio od Čarapića, a dva minuta kasnije, u jeku dominacije čete iz Podrinja, kontinuirani napad udarcem sa oko 17 metara krunisao je Stefan Purtić - 0:1.
Umalo da Loznica ekspresno vrati prednost, ali je Nemanja Krstić u 19. minutu po osvojenoj lopti sa svoje polovine bio minimlano neprecizan u nadmudrivanju sa istrčalim Vojvodićem.
Konačno se javio i Grafičar. Strelac za Crvenu zvezdu protiv Vojvodine na elitnoj srpskoj fudbalskoj sceni Dimitrije Šarić nije uspeo da pronađe Furtulu u 32. minutu, dok je lepu kombinaciju Marka Živanovića i Ognjena Matanovića u 34. minutu sasekao faul u napadu kad su Beograđani tražili završni udarac.
Izmene Stegnjajića na poluvremenu brzo su donele rezultat. Kanađanin Džošua Taker je u 50. minutu pogodio sa slične distance kao Purtić u prvom delu meča - 1:1.
Igralo se zatim između dva šesnaesterca. Svega 60 sekundi nakon izjednačenja, Krstić je pretrpeo blok u izglednoj situaciji, već u narednom minutu probao je sa distance Stefan Trajkovski, a na suprotnoj polovini u 58. minutu uzvratio je Matej Strika. Sadržajan period meča zaključili su Čarapić šutem iskosa sa oko 12 metara i Vojvodić sigurnom intervencijom.
Posle mirne deonice usledio je finiš za Hičkoka. Šanse na obe strane i po gol u obe mreže. Vojvodić je loše procenio let lopte nakon jednog centaršuta u 82. minutu, što je kaznio Katanić - 1:2. Grešku saigrača donekle je malo pre poslednjeg zvižduka glavnog sudije Stefana Filipovića umanjio Subotić - 2:2.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - ČETVRTO KOLO
GRAFIČAR - LOZNICA 2:2 (0:1)
/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/
Stadion: Rajko Mitić - jug, veštačka trava broj 5.
Sudija: Stefan Filipović.
GRAFIČAR: Vojvodić, Papović, Lazić, Roganović, Strika (60. Lakićević), Živanović (46. Taker), Anokić (84. Đorđević), Matanović, Šarić, Bijelović (46. Subotić), Furtula (76. Obasi).
LOZNICA: Lakić, Ilić, Trajkovski (77. Matić), Petrović, Pecelj, Čarapić, Krstić (90. Starčević), Purtić, Ćirković, Stojanović (65. Katanić), Jelenić.
MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO
Sreda
OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)
/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/
Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)
/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/
19.00: (4,00) Bor 1919 (3,30) Voždovac (1,90)
19.00: (1,50) Javor (3,80) Jedinstvo Ub (6,50)
19.00: (3,60) Teleoptik (3,30) Napredak Kruševac (2,00)
20.00: (1,53) Borac 1926 (3,70) Proleter 023 (6,25)
20.00: (2,95) Metalac (3,10) Smederevo 1924 (2,40)
21.00: (1,62) TSC Bačka Topola (3,70) Spartak Subotica (5,20)
***Kvote su podložne promenama