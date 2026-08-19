Momak koji je debitovao za Zvezdu kod Stankovića, spasao Grafičar poraza od Loznice u 96. minutu

S druge strane, šok terapija na klupi Loznice, gde doskorašnji pomoćnik Nikola Pajić od pre nekoliko dana radi posao umesto Dejana Nikolića, umesto skoro već upisana tri donela je – novi šok. Dva boda izgubljena u poslednjim sekundama, pa Loznica i dalje čeka na prvi ovosezonski trijumf.

Treneri su pokazali umešnost, jer su njihovi aduti da klupa za rezerve postigli tri od četiri gola.

Lozničani su bili za nijansu bolji u prvom poluvremenu, koje su otvorili pretnjom Strahinje Čarapića već u prvom minutu, da bi u desetom propao obećavajući napad domaćina u režiji Balše Papovića, Luke Bijelovića i Nikole Furtule.

Vojvodić se u 15. minutu odbranio od Čarapića, a dva minuta kasnije, u jeku dominacije čete iz Podrinja, kontinuirani napad udarcem sa oko 17 metara krunisao je Stefan Purtić - 0:1.

Umalo da Loznica ekspresno vrati prednost, ali je Nemanja Krstić u 19. minutu po osvojenoj lopti sa svoje polovine bio minimlano neprecizan u nadmudrivanju sa istrčalim Vojvodićem.

Konačno se javio i Grafičar. Strelac za Crvenu zvezdu protiv Vojvodine na elitnoj srpskoj fudbalskoj sceni Dimitrije Šarić nije uspeo da pronađe Furtulu u 32. minutu, dok je lepu kombinaciju Marka Živanovića i Ognjena Matanovića u 34. minutu sasekao faul u napadu kad su Beograđani tražili završni udarac.

Izmene Stegnjajića na poluvremenu brzo su donele rezultat. Kanađanin Džošua Taker je u 50. minutu pogodio sa slične distance kao Purtić u prvom delu meča - 1:1.

Igralo se zatim između dva šesnaesterca. Svega 60 sekundi nakon izjednačenja, Krstić je pretrpeo blok u izglednoj situaciji, već u narednom minutu probao je sa distance Stefan Trajkovski, a na suprotnoj polovini u 58. minutu uzvratio je Matej Strika. Sadržajan period meča zaključili su Čarapić šutem iskosa sa oko 12 metara i Vojvodić sigurnom intervencijom.

Posle mirne deonice usledio je finiš za Hičkoka. Šanse na obe strane i po gol u obe mreže. Vojvodić je loše procenio let lopte nakon jednog centaršuta u 82. minutu, što je kaznio Katanić - 1:2. Grešku saigrača donekle je malo pre poslednjeg zvižduka glavnog sudije Stefana Filipovića umanjio Subotić - 2:2.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - ČETVRTO KOLO

GRAFIČAR - LOZNICA 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

Stadion: Rajko Mitić - jug, veštačka trava broj 5.

Sudija: Stefan Filipović.

GRAFIČAR: Vojvodić, Papović, Lazić, Roganović, Strika (60. Lakićević), Živanović (46. Taker), Anokić (84. Đorđević), Matanović, Šarić, Bijelović (46. Subotić), Furtula (76. Obasi).

LOZNICA: Lakić, Ilić, Trajkovski (77. Matić), Petrović, Pecelj, Čarapić, Krstić (90. Starčević), Purtić, Ćirković, Stojanović (65. Katanić), Jelenić.

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

Sreda

OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

19.00: (4,00) Bor 1919 (3,30) Voždovac (1,90)

19.00: (1,50) Javor (3,80) Jedinstvo Ub (6,50)

19.00: (3,60) Teleoptik (3,30) Napredak Kruševac (2,00)

20.00: (1,53) Borac 1926 (3,70) Proleter 023 (6,25)

20.00: (2,95) Metalac (3,10) Smederevo 1924 (2,40)

21.00: (1,62) TSC Bačka Topola (3,70) Spartak Subotica (5,20)

***Kvote su podložne promenama