Frka u šampionu Azije: Otpušten direktor zbog ugrađivanja u transfer

Saudijci su posle toga malo detaljnije istražili šta je to tačno dogovorio Rui Pedro sa Ukrajincem i njegovim zastupnikom, koji je inače blizak saradnik portugalskog menadžera Žorža Mendeša. Inače, Pedrovog sunarodnika.

Došli su do otkrića da je Bondarenko tražio godišnju platu od 1.300.000 evra, a da mu je Pedro dao da potpiše ugovor po kojem se Al Ahli obavezao da plaća godišnje za nju 2.500.000 evra. Nikome nije bilo tačno jasno gde odlazi onih 1.200.000.

20.00: (1,27) Al Ahli Džeda (5,40) Al Rijad (9,00)

Odnosno, rukovodstvo Al Ahlija je sigurno da je Pedro na taj način izvukao novac za sebe, pa je momentalno otpušten. Sada je pod istragom i Pušić, inače nekadašnji strateg upravo Šahtjora, kojeg je Pedro sam postavio za šefa stručnog štaba. Za to vreme advokati kluba iz Džede aktivno rade na tome kako da se sa Bondarenkom prekine ugovor.

Tu je 26-godišnji fudbaler ispao najveća žrtva. On je već debitovao za Al Ahli, odigrao je 87 minuta protiv Al Holuda u neočekivanom porazu od 1:3, ali posle toga je njegov transfer došao pod istragu pa nije Pušić nije mogao da računa na njega protiv Al Hilala (0:3).

Rui Pedro je i ranije bio na meti kritika, navodno su se pojedini fudbaleri žalili da 48-godišnji Portugalac stvara lošu atmosferu u svlačionici. Generalno, navijači nisu zadovoljni time kako je on odradio letnji prelazni rok pošto su Džedu napustili Frank Kesi (otišao u Atalantu), Rijad Marez (istekao ugovor) i Enco Milot (Al Dirija), svi bez obeštećenja, a nisu angažovane adekvatne zamene. Pored Bondarenka Al Ahli je doveo Fransiska Trinkaa iz lisabonskog Sportinga za 39.350.000 evra i Eduarda Seprcjana iz Krasnodara za oko 22.000.0000 evra. Ne pomaže naravno ni loš start sezone, sa šest osvojenih bodova iz četiri kola zeleno-beli su tek osmi na tabeli prvenstva Saudijske Arabije.

Pedro je sportski direktor Al Ahlija postao u oktobru prošle godine, nije izdržao ni godinu dana na toj funkciji, a prethodno je četiri sezone bio sportski direktor Benfike.

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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 5. KOLO

Četvrtak

Al Dirija – Al Kadisija 0:2 (0:0)

/Retegi 51pen, Kinjones 58/

Neom – Al Halidž 3:0 (3:0)

/Lakazet 37, Al Sad 39, Kone 45/

Al Fejha – Al Holud 2:2 (1:1)

/Mura 5, Sakala 57 – Kortadžarena 14, Dominges 88/

Petak

18.00: (2,75) Abha (3,35) Al Etifak (2,40)

20.00: (1,27) Al Ahli Džeda (5,40) Al Rijad (9,00)

20.00: (8,00) Al Šabab (5,30) Al Hilal (1,30)

Subota

17.50: (2,35) Al Fajsali (3,35) Al Hazem (2,80)

17.55: (1,80) Al Tavon (3,50) Al Fateh (4,20)

20.00: (5,70) Al Itihad (4,20) Al Nasr (1,50)

***Kvote su podložne promenama