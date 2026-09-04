Biznis forum ABA: Dragan Bokan iskritikovao Evroligu zbog Dubaija

Takođe, na panelu se moglo čuti da se ABA liga pokazala kao odličan poligon za mlade košarkaše koji sve više idu u Ameriku na koledže. Pokazuju svoj talenat u regionalnoj ligi i dobijaju šansu da iz korena promene živote.

Kako je rekao, nije sve u novcu, već imidž lige igra veliku ulogu u celom procesu dovođenja igrača. Očigledno činjenica da ABA liga ima tri evroligaša i tri tima iz Evrokupa nju čini primamljivom da dođu i igraju za klubove iz regiona.

Tema panela je bio proizvod koji nudi ABA liga, na košarkaškom i biznis planu. Svi govornicu su iz svog ugla opisali ABA ligu, ali zaključak svih je jasan. Sve što je dosad urađeno, urađeno je na dobar način, a planovi za budućnost su veliki. Sani Bećirović je istakao i da se on kao sportski direktor u Zenitu direktno bori sa klubovima iz ABA lige za potpise igrača i da te bitke često gubi.

Drugi panel zvao se "Budućnost ABA lige i evropske košarke", a na njemu su govorili Ostoja Mijailović (predsednik ABA lige i KK Partizan), Dragan Bokan (član predsedništva ABA lige i predsednik KK Budućnost), Tomaž Berločnik (potpredsednik KK Cedevita Olimpija) i Dijego Giljen (direktor takmičenja Evrolige).

Dragan Bokan je pokrenuo ozbiljnu temu koja se tiče budućnosti evropske košarke, rekavši da je veliki problem što ABA liga nema direktnu prohodnost ka Evroligi i da je dodatni problem to što se nikada ne zna ko će sve igrati Evroligu, Evrokup, FIBA Ligu šampiona i FIBA Evrokup. Postavio je direktno pitanje i Ćusu Buenu kao direktoru ABA lige, i predsedniku FIBA Evrope Horheu Garbahosu šta će tačno uraditi sa evropskom košarkom koja pati.

Osvrnuo se i na finansijski aspekat, odnosno na to što Crvena zvezda i Partizan moraju da izdvoje ogroman novac kako bi igrali Evroligu, a to je najbolja evropska liga. Pitao je Ostoju Mijailovića kako se oseća kada Partizan mora da plati da učestvuje.

Takođe je upitao Dijega Giljena kako je moguće da Dubai koji ne postoji dve pune godine igra Evroligu. Završio je izlaganje s rečenicom: "Dakle, treba mi 50.000.000 ili 100.000.000 evra i mogu da radim šta hoću".

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Mijailović je odgovorio da se Partizan ne oseća lepo. Kao i da se divi Budućnosti i Cedevite kako funkiconišu sa manjim budžetima. Cilj Partizana je da postane franšiza i da će to morati odmah da plati mnogo, ali će kasnije igrati besplatno. Gospodin Giljen nije direktno odgovorio gospodinu Bokanu, međutim rekao je da Evroliga ima probleme sa

Ostatak panela bio je vezan za to kako ABA liga da zadrži kvalitet, dok je gospodin Giljen govorio o odnosu Evrolige ka ABA ligi i ostalim domaćim takmičenjima. Pomenuo je i da Evroliga ima svoje planove, da želi 24 ekipe, da klubovi vlasnici postanu franšize. Što se tiče NBA Evrope rekao je da je to odvojen projekat zasad. To ne znači da do saradnje neće doći, ali da su planovi tu i bez NBA lige.

Posle panela, vreme za medije izdvojio je jedan od govornika i sportski direktor Zenita, Sani Bećirović. Govorio je o značaju ABA lige za košarku u regionu, njenom razvoju tokom prethodne dve decenije, ali i izazovima koji je čekaju u budućnosti.

"Mislim da je već sve rečeno o tome koliko je ABA liga bitna i kakvu je ekspanziju doživela u poslednjih 20 i više godina. Danas apsolutno možemo da govorimo o jednoj od dve najkvalitetnije lige u Evropi, a dokaz tome je i veliki broj igrača koji dolaze čak i u manje klubove, jer kroz ABA ligu vide put ka Evrokupu, pa i ka nekim od najboljih evroligaških timova. Liga se u međuvremenu dosta promenila, pre svega kada su budžeti u pitanju. Taj raskorak između klubova danas se vidi i oseća i sigurno će biti jedna od tema kojom će se liga baviti u narednim godinama. Ako se on smanji, dobićemo još kvalitetnije takmičenje. Ipak, ono što je najvažnije jeste da u ABA ligi i dalje nema lakog gostovanja niti lake utakmice. Upravo to je važno i za privlačenje atraktivnih, zanimljivih, a posebno mladih igrača.

Na pitanje da li klubovi iz ABA lige mogu da budu konkurentni i za sam vrh Evrolige, smatra da kvalitet nije sporan, već da najveću razliku pravi finansijska moć klubova da tokom sezone reaguju na probleme sa povredama.

"Ja se ne bih složio da nisu u samom vrhu. Mislim da je veći problem sistem koji sada postoji u Evroligi. Povrede i sve što se dešava tokom sezone prave veliku razliku, jer veliki broj klubova praktično ima neograničen budžet kada dođe do takve situacije. Možemo da uzmemo Partizan iz prošle sezone koji je bez Karlika potpuno drugačiji tim. Ako se nešto slično desi Panatinaikosu, Olimpijakosu, Dubaiju ili nekom drugom velikom klubu, oni mogu odmah da izađu na tržište i reaguju, i to ne jednom, nego i pet puta tokom sezone. Mislim da je to jedna od tema kojom bi Evroliga trebalo da se bavi i da se taj segment na neki način ograniči, kao u NBA, gde postoji prelazni rok. Onda bi svi klubovi bili u istoj poziciji i povrede bi na sve uticale na približno isti način".

Upitan da li bi ruski klubovi već naredne sezone mogli da se vrate u ABA ligu i evropska takmičenja, poručio je da želja sa njihove strane postoji, ali da konačna odluka nije u njihovim rukama.

"Mi smo svi spremni na to. Nekako smo u niskom startu, sa velikim očekivanjima i željom da se to desi što pre. Ako bi to moglo da se dogodi već sledeće godine, verujem da bi prva četiri kluba u Rusiji sigurno bila spremna da se vrate u evropska takmičenja, koja god ona bila, i da ponovo pokrenu taj ciklus igranja dva takmičenja istovremeno. Da li je moguće da se to desi već naredne godine, to je pitanje za neke druge ljude. Kao sportski direktor Zenita, svakako želim i verujem da bi to moglo uskoro da se dogodi, ali kada će tačno biti, nije na meni da dam odgovor".

Za kraj, Bećirović se osvrnuo i na saradnju sa Duškom Ivanovićem, koji je ovog leta preuzeo Zenit, istakavši da su prvi utisci više nego pozitivni.

„Mislim da posle ovih mojih prvih mesec dana mogu samo u superlativu da govorim o Dušku. Stvarno se radi o izuzetnom čoveku van terena, velikom gospodinu. Na terenu manje-više svi znamo kakav je trener i tu nema mnogo nepoznanica. Igrači su ti koji moraju da isprate njegove zahteve, ali mislim da smo i mi kao klub pokazali da smo želeli da dovedemo trenera sa jakim renomeom, sa kojim možemo ozbiljno da pripremimo teren za neki budući povratak".