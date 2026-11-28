Monstro, nemoj u penziju – molimo te! Tijago Silva igra i u 43. godini
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 09:32
Navijači su tražili da igra do kraja sledeće godine, defanzivac rekao nema problema
Vratio se Tijago Silva kući ovog leta, što je svima bio znak da je konačno došlo vreme da se odigra ta poslednja sezona, pa ono standardno – plaketa, uramljen dres, ovacije punog stadiona, oproštajna poruka i da posle 24 godine brazilski štoper malo odmori od fudbala. Imao je ugovor sa Fluminenseom do kraja ove godine, najavljivao je da bi mogao da završi karijeru, ali ako se pitaju navijači i saigrači, neće moći! Igraće 42-godišnji defanzivac barem još godinu dana, pošto je produžio ugovor do 31. decembra 2027. godine.
Jednostavno, nisu dozvolili da njih Monstro - u bukvalnom prevodu sa portugalskog "Čudovište" - ode u penziju. Igraće i sa 43 godine u dresu voljenog kluba, pa za njega još nema kraja. Navijači su tražili, saigrači su ga zamolili i nastavlja se njegova fudbalska priča.
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Produžetak ugovora usledio je posle značajne kampanje navijača i saigrača. Nekoliko fudbalera pozvalo je defanzivca putem društvenih mreža da ostane još jednu sezonu, u akciju se uključio i klub, navijači su ga molili, tako da mu je ostalo samo jedno. Da kaže nema problema, sve za vas. Tako je i bilo. Silva je u početku imao dileme oko nastavka karijere, između ostalog i zbog udaljenosti od supruge i dece, koji žive u Londonu. Isago i Jago, njegovi sinovi, trenutno su u Čelsiju, gde stariji igra za omladince, a mlađi za kadete, tako da je zbog toga porodica čuvenog štopera trenutno u Londonu.
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Očigledno je i da njegova porodica ima razumevanja, pošto mu se još igra fudbal, pogotovo u dečačkom klubu. Iskusni defanzivac vratio se u Fluminense prošlog leta, po treći put u karijeri, posle kratkog boravka u Portu. Jednu polusezonu proveo je u Portugaliji, da bi potpisao zatim ugovor do kraja godine sa brazilskim timom, što je trebalo da bude poslednje poglavlje. Ipak, nije. Do sada je ukupno odigrao 229 utakmica za brazilski klub i postigao 19 golova. Sa Fluminenseom je 2007. godine osvojio Kup Brazila.
Na društvenim mrežama, kratko se oglasio klub iz Fluminensea sa porukom: "Navijači su to tražili i Monstro ostaje", na šta je Tijago Silva isto imao komentar: "Tražili ste i ostajem, kako bismo zajedno krenuli u osvajanje trofeja".
Ove sezone je do sada odigrao 16 utakmica u svim takmičenjima, gde je skupio zbirno 1.370 minuta. Upisao je jednu asistenciju. Svakako, igra i dalje na visokom nivou, na inteligenciju uglavnom. Snaga je i dalje tu, može sigurno još godinu dana kvalitetnog fudbala da izgura.