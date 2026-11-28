Produžetak ugovora usledio je posle značajne kampanje navijača i saigrača. Nekoliko fudbalera pozvalo je defanzivca putem društvenih mreža da ostane još jednu sezonu, u akciju se uključio i klub, navijači su ga molili, tako da mu je ostalo samo jedno. Da kaže nema problema, sve za vas. Tako je i bilo. Silva je u početku imao dileme oko nastavka karijere, između ostalog i zbog udaljenosti od supruge i dece, koji žive u Londonu. Isago i Jago, njegovi sinovi, trenutno su u Čelsiju, gde stariji igra za omladince, a mlađi za kadete, tako da je zbog toga porodica čuvenog štopera trenutno u Londonu.

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Očigledno je i da njegova porodica ima razumevanja, pošto mu se još igra fudbal, pogotovo u dečačkom klubu. Iskusni defanzivac vratio se u Fluminense prošlog leta, po treći put u karijeri, posle kratkog boravka u Portu. Jednu polusezonu proveo je u Portugaliji, da bi potpisao zatim ugovor do kraja godine sa brazilskim timom, što je trebalo da bude poslednje poglavlje. Ipak, nije. Do sada je ukupno odigrao 229 utakmica za brazilski klub i postigao 19 golova. Sa Fluminenseom je 2007. godine osvojio Kup Brazila.

Na društvenim mrežama, kratko se oglasio klub iz Fluminensea sa porukom: "Navijači su to tražili i Monstro ostaje", na šta je Tijago Silva isto imao komentar: "Tražili ste i ostajem, kako bismo zajedno krenuli u osvajanje trofeja".

Ove sezone je do sada odigrao 16 utakmica u svim takmičenjima, gde je skupio zbirno 1.370 minuta. Upisao je jednu asistenciju. Svakako, igra i dalje na visokom nivou, na inteligenciju uglavnom. Snaga je i dalje tu, može sigurno još godinu dana kvalitetnog fudbala da izgura.