Vembanjama već najavljuje da želi da igra na Mundobasketu: Imam to na umu
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 09:21
"Zlato je uvek cilj za Francusku", priča Viktor Vembanjama
Košarkaška reprezentacija Francuske zvanično je obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, pošto je u petak u gostima savladala Estoniju rezultatom 81:73 i stigla do učinka 8–1 u evropskim kvalifikacijama, čime je postala druga selekcija sa Starog kontinenta posle Turske koja je overila vizu za šampionat. Tim povodom oglasio se i as San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama, koji je jasno stavio do znanja da mu je nastup za nacionalni tim visoko na listi prioriteta i da veruje u napad na sam vrh.
Vembanjama, koji je propustio petak kvalifikacija zbog obaveza u NBA ligi, govorio je za francuske medije posle pobede Sparsa nad Los Anđeles Lejkersima (99:96). Na pitanje da li već razmišlja o predstojećem šampionatu sveta, dvadesetdvogodišnji centar odgovorio je bez zadrške.
„Naravno. Naravno. Pre svega, cilj je da osvojimo svako takmičenje sa reprezentacijom Francuske. Znamo i da je ovo kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, tako da to svakako imamo na umu.”
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Razgovor se brzo dotakao i selekcije Sjedinjenih Američkih Država, kao i toga ima li Francuska dovoljno kvaliteta da se suprotstavi glavnom favoritu svetske košarke.
„Mislim da imamo sve što je potrebno da ih pobedimo svake godine”, samouvereno je istakao Vembanjama, podsetivši da je prethodna generacija već slavila protiv Amerikanaca u grupnoj fazi Olimpijskih igara u Tokiju. „Ali da, naravno. Danas, kada reprezentacija Francuske ulazi u neko takmičenje, ambicija nije ništa manja od zlata.”
Vembanjama već ima iskustvo velikih okršaja protiv Amerikanaca na najvećoj sceni, pošto je bio deo tima koji je stigao do finala Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, gde su domaćini poraženi od selekcije SAD i osvojili srebrnu medalju. Svetsko prvenstvo u Kataru igraće se od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine i ujedno će poslužiti kao kvalifikacioni put ka Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028.