Košarkaška reprezentacija Francuske zvanično je obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, pošto je u petak u gostima savladala Estoniju rezultatom 81:73 i stigla do učinka 8–1 u evropskim kvalifikacijama, čime je postala druga selekcija sa Starog kontinenta posle Turske koja je overila vizu za šampionat. Tim povodom oglasio se i as San Antonio Sparsa Viktor Vembanjama, koji je jasno stavio do znanja da mu je nastup za nacionalni tim visoko na listi prioriteta i da veruje u napad na sam vrh.

Vembanjama, koji je propustio petak kvalifikacija zbog obaveza u NBA ligi, govorio je za francuske medije posle pobede Sparsa nad Los Anđeles Lejkersima (99:96). Na pitanje da li već razmišlja o predstojećem šampionatu sveta, dvadesetdvogodišnji centar odgovorio je bez zadrške.

„Naravno. Naravno. Pre svega, cilj je da osvojimo svako takmičenje sa reprezentacijom Francuske. Znamo i da je ovo kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, tako da to svakako imamo na umu.”