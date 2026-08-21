Moralo je ovako: Voždovac smenio trenera

Voždovac je sezonu otvorio sa tri poraza sa po 0:1, redom od Dubočice, Borca 1926 i Grafičara. Potom, u Kruševcu protiv Bora je isčupao bod golom Luke Nedovića u 92. minutu. Nedovoljno da bi se Brankoviću progledalo kroz prste.

Nije 45-godišnjem Nišliji pomoglo ni to što je ovog leta uprava na njegovo insistiranje dovela čak četvoricu igrača iz Trajala – Vladimira Nedeljkovića, Đorđa Popovića, Veljka Đokića i Japanca Jua Horikea.

20.45: (10,0) Hanza (6,25) Štutgart (1,22)

Kako javlja MaxBet Sport, novi šef stručnog štaba će biti strateg Dinama iz Pančeva Tomislav Tmušić. Reč je o 39-godišnjem strategu koji je prethodno vodio omladince Voždovca i Vojvodine, te Zlatibor. Pred Tmušićem će biti težak zadatak da konsoliduje ekipu koja je veoma loše startovala.

Naredni meč Voždovac igra u nedelju od 19 časova kod kuće protiv Metalca.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 5. KOLO

Nedelja

17.00: Loznica – Bor 1919

19.00: Voždovac – Metalac

20.00: Dubočica – Borac 1926

20.00: Jedinstvo Ub – OFK Vršac

21.00: Napredak – TSC Bačka Topola

Ponedeljak

17.00: Proleter 023 – Grafičar

17.00: Smederevo 1924 – Teleoptik

20.00: Spartak – Javor