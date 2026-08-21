Moralo je ovako: Voždovac smenio trenera
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 11:52
Dejan Branković je posle četiri kola Mozzart Bet Prve lige osvojio sa Zmajevima samo jedan bod, tako da je rastanak bio neminovan
Ozbiljnu grešku u koracima su napravili čelnici Voždovca ovog leta. Posle sezone u kojoj su za samo jedan bod ostali bez plasmana u Mozzart Bet Superligu rešili su da podmlade tim i angažuju novi stručni štab. Stigao je Dejan Branković, koji je proletos ispao iz drugog ranga sa Trajalom, ali nekadašnjem selektoru omladinske reprezentacije Srbije nije krenulo ni u Beogradu.
Posle četiri kola i samo jednog osvojenog boda, i to protiv Bora 1919 sa kojim dele poslednju poziciju na tabeli, Zmajevi su otpustili trenera. Jednostavno, drugačije nije moglo...
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Voždovac je sezonu otvorio sa tri poraza sa po 0:1, redom od Dubočice, Borca 1926 i Grafičara. Potom, u Kruševcu protiv Bora je isčupao bod golom Luke Nedovića u 92. minutu. Nedovoljno da bi se Brankoviću progledalo kroz prste.
Nije 45-godišnjem Nišliji pomoglo ni to što je ovog leta uprava na njegovo insistiranje dovela čak četvoricu igrača iz Trajala – Vladimira Nedeljkovića, Đorđa Popovića, Veljka Đokića i Japanca Jua Horikea.
20.45: (10,0) Hanza (6,25) Štutgart (1,22)
Kako javlja MaxBet Sport, novi šef stručnog štaba će biti strateg Dinama iz Pančeva Tomislav Tmušić. Reč je o 39-godišnjem strategu koji je prethodno vodio omladince Voždovca i Vojvodine, te Zlatibor. Pred Tmušićem će biti težak zadatak da konsoliduje ekipu koja je veoma loše startovala.
Naredni meč Voždovac igra u nedelju od 19 časova kod kuće protiv Metalca.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 5. KOLO
Nedelja
17.00: Loznica – Bor 1919
19.00: Voždovac – Metalac
20.00: Dubočica – Borac 1926
20.00: Jedinstvo Ub – OFK Vršac
21.00: Napredak – TSC Bačka Topola
Ponedeljak
17.00: Proleter 023 – Grafičar
17.00: Smederevo 1924 – Teleoptik
20.00: Spartak – Javor