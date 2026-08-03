Možda su ga doveli zbog marketinga, ali su dobili i kvalitet: Golčina Tima Pejna na debiju za Olimpiju

Iskusni defanzivac je postao hit Mundijala zahvaljujući argentinskom influenseru Valentinu Skarsiniju, zvanom "El Skarsa", koji ga je na svom Instagram profilu predstavio kao najmanje poznatog igrača Svetskog prvenstva. Odjednom, Pejnov broj pratilaca na pomenutoj društvenoj mreži skočio je sa 4.700 na 5.800.000! Za samo dva dana.

Nije, ipak, Pejn neko ko poklanja previše pažnje društvenim mrežama. I pored iznenadne slave nastavio je da "priča" na terenu i pokazao zašto ga je svojevremeno doveo Blekburn, posle odličnih partija na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, održanom 2011. u Meksiku. Nije uspeo Novozelanđanin da se probije u Engleskoj kao tinejdžer, ali je ovog leta u poznim fudbalskim godinama dočekao transfer karijere.

Za 350.000 evra Tim Pejn je prešao iz australijskog Velingtona u redove paragvajskog velikana Olimpije Asunsion. I, odmah je pokazao da iako je možda u pitanju bio marketinški potez, ima šta da ponudi i na terenu. Za samo 12 minuta po ulasku sa klupe na debiju, postigao je sjajan gol udarcem sa kapice kaznenog prostora. Za 5:0 i overu pobede Olimpije protiv Rubio Nua.

Grabi paragvajski velikan i rekorder po broju trofeja ka 49. tituli, a svoj pečat već je dao do nedavno malo kome poznati Tim Pejn. Danas jedno od najpraćenijih fudbalskih imena na društvenim mrežama.