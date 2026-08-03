Sva draž argentinskog fudbala u derbiju Njuelsa i Boke: Golovi, žestoki startovi, vatromet na tribinama

Otud su Leandro Paredes i saigrači doputovali u Rosario poljuljanog samopouzdanja, ali su prvo poluvreme odigrali odlično. Kontrolisali su gosti dešavanja na terenu, stvarali šanse i centaršut Sebastijana Vilje na isteku pola sata igre iskoristili da povedu. Odlično je glavom šutirao Santijago Askaribar.

Nisu, međutim, Bokini fudbaleri iskoristili još neku od prilika koje su imali da sa većom prednošću odu na odmor i to ih je koštalo dva boda. Po povratku sa pauze Njuels je zaigrao potpuno drugačije nego u prvom delu meča. Rastrčali su se domaćini i već u 50. minutu unulirali vođstvo rivala. Precizan je bio Matijas Kokaro, koji je odlično reagovao posle slabog šuta saigrača. Zalepila mu se noga za stopalo, a onda je usledio lažnjak kojim je bacio na zadnjicu Leandra Paredesa.

Osvetio se Bokin kapiten, doduše drugom igraču, Guću, kada ga je posle faula iz blizine loptom napucao pravo u zadnjicu. Pao je ofanzivni vezista Njuelsa kao da je pogođen kamenom, mada sigurno mu nije bilo prijatno u tom trenutku... Svakako, Paredes je zaslužio i dobio žuti karton za svoj potez.

Na krilima izjednačenja i euforije na tribinama, brzo su "Leprozni" iz Rosarija stigli do preokreta. Defanzivni vezista Luka Rehiardo je sjajnom reakcijom iz prve pokazao zašto je kapiten sa tek 19 godina.

Pored dva, mogla je Boka da primi još neki pogodak, ali kako se bližio kraj utakmice, gosti su sve više pritiskali. I ne samo da su izjednačili preko Alana Velaska u 81. minutu, već su mogli i do sva tri boda. Stativa i nepreciznost u nekoliko navrata sačuvali su Njuels od poraza.

Snimala je kamera nekadašnjeg argentinskog reprezentativca Maksija Rodrigeza kako oduševljeno proslavlja golove Njuelsa, ali na kraju je nekadašnji fudbaler Atletiko Madrida i Liverpula, ipak, razočaran napustio stadion. Imao je njegov klub na konopcima velikog rivala, ali nije uspeo da izdrži i zada mu završni udarac. Umesto toga, primio je još jedan, pa će rane morati da vida u gostima protiv Defense i Hustisije u narednom kolu. Biće ta utakmica i prilika za debi nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde, Matea Garsije, koji je pre nekoliko dana stigao u Rosario. Večeras je utakmicu presedeo na klupi.

ARGENTINA 1, KLASURA – 3. KOLO

Subota

Himnsija Mendoza – Union Santa Fe 2:0 (0:0)

/Modika 45+5pen, 50/

Estudijantes Rio Kvarto – Banfild 0:0

Belgrano - Argentinos Juniors 0:1 (0:1)

/Alvarez 45+1/

Estudijantes - Defensa i Hustisija 3:0 (3:0)

/Kariljo 9, Piovi 16, Palasios 36/

Nedelja

Rasing - Tigre 1:3 (0:2)

/Vergara 65 – Martinez 19, Garaj 26, Ruso 51/

Deportivo Rijestra - Barakas Sentral 0:1 (0:1)

/Maroni 72/

Aldosivi - Himnasija La Plata 1:2 (0:1)

/Gaitan 78 - Auzmendi 40, Kolazo 66/

Njuels Old Bojs Boka Juniors 2:2 (0:1)

/Kokaro 50, Rehiardo 59 - Askasibar 30, Velasko 81/

19.30: (2,15) Deportivo Rijestra (3,15) Barakas Sentral (3,70)

19.30: (3,00) Aldosivi (3,00) Himnasija La Plata (2,60)

22.00: (3,70) Njuels (3,15) Old Bojs (2,15)

Ponedeljak

00.15: (2,10) River Plejt (3,20) Rosario (3,80)

02.30: (2,20) Lanus (3,00) Instituto Kordoba (4,00)

21.45: (3,30) Sarmijento (3,10) Independijente Rivadavija (2,35)

23.55: (2,60) Platense (2,75) Taljeres (3,25)

23.55: (2,35) Velez Sarsfild (2,80) Independijente (3,25)

Utorak

02.15: (2,10) Urakan (3,15) Atltiko Tukuman (3,90)

02.15: (2,95) Kordoba Santijago (3,00) San Lorenco (2,65)

***kvote su podložne promenama