Možda u Milanu leži spas: Rosoneri žele Endrika, Brazilac rekao "da", čeka se Real
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 11:26
Čak se reprezentativac Brazila sa platom od oko 2.500.000 evra godišnje uklapa u finansijski konstrukciju italijanskog giganta
Kratak je put od toga da Žoze Murinjo upravi Real Madrida poručuje "ne puštajte Endrika" do toga da je brazilski napadač bukvalno na marginama prvog tima pošto je od početka sezone odigrao četiri minuta protiv Elčea. Kilijan Embape je prvi izbor u špicu i tako će biti još dugo godina, ali Endrik nije uspeo da dobije više minuta čak ni od Karlosa Espija. Štaviše, stasiti Španac se pokazao kao Murinjov džoker i do sada je uspeo da postigne dva gola za tričavih 25 minuta na terenu.
Ni činjenica da je imao dobar prolećno deo sezone na pozajmici u Lionu nije bila od pomoći, jednostavno – Endrik je zakucan za klupu bez naznake da bi sa iste mogao da ustane i ode na zagrevanje, a kamoli da kroči na teren. Ipak, možda spas leži u – Milanu. Kako prenosi Gazzeta delo sport, Rosoneri su ozbiljno zainteresovani da angažuju Brazilca u zimskom prelaznom roku. Čak je Brazilac rekao “da”, trebaju mu minuti, pokazao je ozbiljan potencijal dok je bio u Lionu i želi da ostane ne oku Karlu Ančelotiju za reprezentaciju.
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Nekadašnji špic Palmeirasa ukala se u finansijsku konstrukciju Rosonera, što nije malo faktor. Endrikova godišnja plata iznosi oko 2.500.000 evra neto plus bonusi, ali, naravno, sve zavisi od toga kakav je odgovor dobiti od Reala. Karta na koju Milan može da igra je činjenica da čelnici dva giganta imaju dobru saradnju. Iz Reala u Milan odlazili su Brahim Dijaz i Teo Ernandez, obojica su postali bitni šrafovi u igri giganta sa San Sira.
Čak postoji ideja kako bi Endrik bio korišćen u sistemu Rubena Amorima. Prva opcija bi bila da dejstvuje kao polušpic, druga da bude premešten na krilnu poziciju, a treća da bude zamena za Gonsala Ramoša. Naravno, tu je konkurencija. Pre svega – Roma. Đanpjero Gasperini bi ga rado video na Olimpiku, a poznato je koliko je stari lisac sposoban da nekog igrača vrati u formu.
Pominje se i da ga želi Aston Vila koja muku muči sa napadom od početka sezone, ali su italijanski klubovi konkretniji. Deluje da ćemo Endrika pre gledati u bilo kojoj drugoj sredini nego na Bernabeuu.