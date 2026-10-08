Možda u Milanu leži spas: Rosoneri žele Endrika, Brazilac rekao "da", čeka se Real

Kratak je put od toga da Žoze Murinjo upravi Real Madrida poručuje "ne puštajte Endrika" do toga da je brazilski napadač bukvalno na marginama prvog tima pošto je od početka sezone odigrao četiri minuta protiv Elčea. Kilijan Embape je prvi izbor u špicu i tako će biti još dugo godina, ali Endrik nije uspeo da dobije više minuta čak ni od Karlosa Espija. Štaviše, stasiti Španac se pokazao kao Murinjov džoker i do sada je uspeo da postigne dva gola za tričavih 25 minuta na terenu.

Ni činjenica da je imao dobar prolećno deo sezone na pozajmici u Lionu nije bila od pomoći, jednostavno – Endrik je zakucan za klupu bez naznake da bi sa iste mogao da ustane i ode na zagrevanje, a kamoli da kroči na teren. Ipak, možda spas leži u – Milanu. Kako prenosi Gazzeta delo sport, Rosoneri su ozbiljno zainteresovani da angažuju Brazilca u zimskom prelaznom roku. Čak je Brazilac rekao “da”, trebaju mu minuti, pokazao je ozbiljan potencijal dok je bio u Lionu i želi da ostane ne oku Karlu Ančelotiju za reprezentaciju.