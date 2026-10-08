Može i ovako: Povišica, bez produžetka ugovora

Kako bi mu se revanširali, u Lisabonu su odlučili da Pavlidisu povećaju godišnju zaradu sa 2.300.000 na 3.000.000 evra neto, piše portugalski O Žogo pozivajući se na grčki Sport24 i njegov podkast "Box2Box". Interesantno je da ova povišica ne podrazumeva i produžetak ugovora, kao što je običaj kada klubovi pristaju da povećaju platu igraču.

Pavlidisov ugovor sa Benfikom i dalje važi do leta 2029, s tim da se uveliko piše da bi trebalo da bude produžen za još dve godine i sa mnogo većim povećanjem od pomenutog. Očekuje se da Grku bude ponuđena povišica od skoro 50 odsto u odnosu na sadašnja primanja, što bi ga učinilo najplaćenijim fudbalerom ne samo u klubu, već čitavom portugalskom prvenstvu. I jednom od najplaćenijih aktivnih igrača iz Grčke. Na toj listi trenutno prednjači Liverpulov Kostas Cimikas sa 4.500.000 evra bruto zaradom po sezoni, bez bonusa.

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