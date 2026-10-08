Može i ovako: Povišica, bez produžetka ugovora
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 09:10
Benfika častila Pavlidisa posle odluke da ga ne pusti u Tursku
Bio je Vangelis Pavlidis velika želja Fenerbahčea i Bešiktaša tokom letnjeg prelaznog roka, ali Benfika nije pristala da proda grčkog golgetera. Sjajna ponuda od 40.000.000 evra fiksno, plus dodatnih 10.000.000 kroz lako ostvarive bonuse, stigla je tokom avgusta iz Istanbula u Lisabon, od Fenerbahčea, međutim, Rui Košta je rekao "ne".
Imaju u Benfiki velike planove za tekuću sezonu, žele da vrate titulu posle tri godine, ali i da doguraju što dalje u Ligi Evrope, a svesni su da će bez Pavlidisa to ići mnogo teže. Otud negativan odgovor Turcima, kojim je 27-godišnji napadač ostao uskraćen za fantastičnu platu od 8.000.000 evra neto, plus bonuse.
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Kako bi mu se revanširali, u Lisabonu su odlučili da Pavlidisu povećaju godišnju zaradu sa 2.300.000 na 3.000.000 evra neto, piše portugalski O Žogo pozivajući se na grčki Sport24 i njegov podkast "Box2Box". Interesantno je da ova povišica ne podrazumeva i produžetak ugovora, kao što je običaj kada klubovi pristaju da povećaju platu igraču.
Pavlidisov ugovor sa Benfikom i dalje važi do leta 2029, s tim da se uveliko piše da bi trebalo da bude produžen za još dve godine i sa mnogo većim povećanjem od pomenutog. Očekuje se da Grku bude ponuđena povišica od skoro 50 odsto u odnosu na sadašnja primanja, što bi ga učinilo najplaćenijim fudbalerom ne samo u klubu, već čitavom portugalskom prvenstvu. I jednom od najplaćenijih aktivnih igrača iz Grčke. Na toj listi trenutno prednjači Liverpulov Kostas Cimikas sa 4.500.000 evra bruto zaradom po sezoni, bez bonusa.