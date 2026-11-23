Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 09:58
Aerodrom u Briselu i danas zatvoren za avio-saobraćaj, pitanje je šta će biti za dva dana
Kuburi igrački kadar Crvene zvezde sa brojnim personalnim rešenjima, nada se Albert Rijera da će za duel u Gentu, u okviru četvrtog kola Lige konferencije, moći da računa na bar nekog od povređenih igrača. Posebno u špicu napada, pošto je u poslednjem prvenstvenom meču Mirko Ivanić morao da glumi centralnog napadača.
Ali mogao bi srpski šampion da se nađe u nelagodnoj situaciji, zbog previranja u Belgiji. Naime, zbog štrajka zaposlenih na aerodromu u Briselu, juče i danas otkazani su svi odlazni letovi.
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Na sajtu briselskog aerodroma već je obelodanjeno da su danas otkazani svi letovi, dok su dolasci preusmereni na druge vazdušne luke. Najviše na Keln.
Ekspedicija Crvene zvezde bi u sredu ujutru trebalo da se zaputi za Brisel, odakle bi autobusom stigla do konačnog odredišta.
Srpska nacionalna kompanija je već otkazala jučerašnji i današnji let za Brisel. Odluka je doneta na osnovu zvaničnih operativnih informacija i važećih aeronautičkih obaveštenja, kako bi se putnicima omogućilo pravovremeno planiranje putovanja i smanjio uticaj okolnosti koje nisu pod kontrolom avio-kompanije.
Zasad nema nagoveštaja kada bi mogao da se završi štrajk zaposlenih na aerodromu u Briselu. Na Marakani će pažljivo motriti na situaciju.
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