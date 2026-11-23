Kuburi igrački kadar Crvene zvezde sa brojnim personalnim rešenjima, nada se Albert Rijera da će za duel u Gentu, u okviru četvrtog kola Lige konferencije, moći da računa na bar nekog od povređenih igrača. Posebno u špicu napada, pošto je u poslednjem prvenstvenom meču Mirko Ivanić morao da glumi centralnog napadača.

Ali mogao bi srpski šampion da se nađe u nelagodnoj situaciji, zbog previranja u Belgiji. Naime, zbog štrajka zaposlenih na aerodromu u Briselu, juče i danas otkazani su svi odlazni letovi.