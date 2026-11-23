Prelazak Vnjena Gebrijel iz Bajerna u Bešiktaš ispostavio se kao pun pogodak. Reprezentativac Južnog Sudana postao je jedan od glavnih igrača kod Dušana Alimpijevića, ali će srpski stručnjak neko vreme biti lišen pomoći svog prvog centra.

Naime, Bešiktaš jeste dobio za vikend derbi protiv Fenerbahčea, međutim, na tom meču nije bilo Gebrijela, pa se već tada dalo zaključiti da njegovo zdravstveno stanje nije dobro, a sada smo dobili i potvrdu.

"Želim Venjanu Gebrijelu brz oporavak od povrede" napisao je njegov menadžer na društvenim mrežama.