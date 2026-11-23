Peh za Bešiktaš: Alimpijeviću se povredio prvi centar
Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 09:52
Venjena Gebrijela čeka pauza
Prelazak Vnjena Gebrijel iz Bajerna u Bešiktaš ispostavio se kao pun pogodak. Reprezentativac Južnog Sudana postao je jedan od glavnih igrača kod Dušana Alimpijevića, ali će srpski stručnjak neko vreme biti lišen pomoći svog prvog centra.
Naime, Bešiktaš jeste dobio za vikend derbi protiv Fenerbahčea, međutim, na tom meču nije bilo Gebrijela, pa se već tada dalo zaključiti da njegovo zdravstveno stanje nije dobro, a sada smo dobili i potvrdu.
"Želim Venjanu Gebrijelu brz oporavak od povrede" napisao je njegov menadžer na društvenim mrežama.
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Reprezentativac Južnog Sudana je u evroligaškom okršaju protiv Partizan Mozzart Beta "zaradio" povredu, iako je uspeo da nastavi meč. Centar je prilikom jednog duela pao na zemlji, nakon čega je uspeo da izađe sa terena zahvaljujući ljudima iz medicinskog osoblja. Gebrijel se posle toga čak i vratio parket, ali očigledno da tada nije osetio stepen ozbiljnosti povrede.
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U prilog tezi da će Bešiktaš duži vremenski period biti bez njega svedoče i nedavne glasine da istanbulski crno-beli želi da angažuju Redžija Perija. Centar Bosne je pokazap da je prerastao Evrokup nivo i možda u elitno evropsko takmičenje stigne i pre nego što je očekivao. Kada je reč o južnosudanskom centru, on je ove sezone u elitnom takmičenju na učinku od 8,1 poena i 3,7 skokova.