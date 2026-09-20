Vladimir Jugović u Skupštini FSS

Jugovićevo angažovanje u FS Srbije, međutim, privlači pažnju zbog predstojećih izbora za predsednika te organizacije. Nije poznato da li evropski šampion sa Crvenom zvezdom i Juventusom planira da se sam kandiduje ili podrži nekoga konkretno, ali je svakako njegovo uključivanje u rad FSS nešto što privlači pažnju.

Dugo je bivši igrač Rada, Crvene zvezde, Sampdorije, Juventusa, Lacija, Atletiko Madrida, Intera, Monaka, austrijske Admire i nemačkog LR Alena bio van domaćeg fudbala. Pominjalo se nedavno da će postati sportski direktor Vojvodine, a o njegovom angažovanju u novosadskom klubu u januaru ove godine govorio je Dragoljub Zbiljić gostujući u našem podkastu 2x45.

“Vladimir Jugović je moj prvi savetnik, nije na klupskoj funkciji, ali je prisutan na svim utakmicama kadeta. U Srbiji to traje već šest, sedam meseci i imamo kompletno skautiranu Kadetsku ligu Srbije, jer gledamo u budućnosti kako ne bismo morali da dovodimo momke poput Serija i Bamidelea, nego da to budu naši proizvodi iz škole. Želimo po generacijama i po svim linijama tima da imamo sve što nam je potrebno i tu nam Jugović dosta pomaže. Nije došao sam, ima dosta pomoćnika sa sobom, tako da očekujem ozbiljnost“.