Derbi na Dragau: Porto ne greši u Primeiri, vratili se povređeni nosioci, ali Benfika u top formi

Ono što je činjenica jeste da je Porto odmarao prethodne nedelje, da je Farioli imao više vremena da spremi tim za duel sa Orlovima, dok je Benfika išla na San Siro gde je pobedila Milan sa 2:0.

Marko Silva je bio sjajan na klupi Fulama, ovaj tim je uveo u sigurnu luku u Premijer ligi, a čim je otišao sa Krejven Kotidža, krenuli su problemi za londobnski klub koji je trenutno “fenjeraš” na Ostrvu. Silva je protiv Milana na San Siru “promešao karte”, odmorio je nosioce igre za duel na Dragau pre reprezentativne pauze. I sa šarenim sastavom je Benfika bila mnogo bolja od Rosonera. Grk Vangelis Pavlidis , koga ćemo uskoro gledati u Beogradu na megdanu Srbije na startu Lige nacija je raspucan u Primeiri - osam golova na šest utakmica. Biće najveća pretnja Portu u velikom derbiju Portugalije.

Ako se Lavovi ne trgnu, a ljulja se klupa Ruiju Boržesu , ova dva velikana će odlučiti o tituli i možda međusobni obračunu budu imali presudnu ulogu. Zmajevi su primili samo dva gola na šest utakmica, dok je Benfika ubedljivo najefikasnija sa 21 (tri i po gola u proseku).

Farioli će imati slatke muke jer su se tik pred utakmicu oporavili danski vezista Froholdt, kao i napadači, Španac Samu i Poljak Pjetuševski. Da li će Italijan da ih odmah gurne u vatru ili je realnije da se tim koji pobeđuje ne menja? Debitantski gol za Zmajeve u prošlom kolu protiv Kasa Pije dao je meksički napadač Santijago Himenez, koji je blistao u Fejenordu, ali se nije snašao na San Siru u dresu Rosonera.

Iskusni Andre Silva je prva napadačka opcija ove sezone, postigao je tri gola na šest mečeva, a tu je i starosedelac, Brazilac Pepe, koji nije u formi na početku šampionata.

Benfika je u seriji od osam pobeda u svim takmičenjima. U protekloj Primeiri smo na Dragau gledali jedan od najdosadnijih mečeva velikana. Žoze Murinjo i Frančesko Farioli su igrali „šah”, navijači se nisu zabavili, meč je završen bez golova, skoro bez šanse. Mnogo više uzbuđenja bilo je početkom marta, kada je Porto ostao neporažen na Lužu - 2:2, kada je vodio sa 2:0, a u finišu su Šjelderup i Bareiro doneli bod tada Murinjovom timu. Porto poslednje dve sezone nije uspeo da pobedi ljutog rivala iz Lisabona.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Obojica stratega imali su ove sezone zamerke na suđenje na početku Primeire.

„Prošle nedelje sam rekao nešto veoma jasno. Osećao sam da je ovo Netfliksova serija koja se ponekad emituje. Nismo jedini koji se tako osećamo, ali to je komentar koji sam dao u toj situaciji. Što se tiče utakmice sa Portom i sve buke i zagađenja koje okružuje priču, prošlost je prošlost, moramo biti fokusirani na utakmicu i želeti fer i pravilan način da se nosimo sa situacijama koje će utakmica predstaviti“, izjavio je italijanski strateg.

Nije Silva hteo da replicira Italijanu.

„Očekujem jednakost u svakom trenutku za oba tima, prepisaću ono što je rekao kolega“, istakao je portugalski stručnjak, naslednik Žozea Murinja na klupi lisabonskih Orlova.

PRIMEIRA – 7. KOLO

Subota

Alverka – Rio Ave 1:0 (1:0)

/Kamara 3/

Žil Visente – Maritimo 1:1 (0:1)

/Muriljo de Souza 7 – Ajuma 90+3/

Nasional – Famalikao 0:4 (0:3)

Kucijas 7, 40, Soriso 13, 67

Sporting Lisabon Aruka 2:2 (2:0)

/Inasio 3, Suarez 17 – Fontan 81pen, Nandin 87/

Nedelja

16.30: (2,10) Estrela Amadora (3,45) Akademiko Viseu (3,50)

16.30: (1,45) Gimarais (4,40) Moreirense (7,50)

19.00: (1,73) Estoril (3,75) Kasa Pija (4,75)

19.00: (3,70) Santa Klara (3,20) Braga (2,15)

21.30: (2,80) Porto (3,40) Benfika (2,50)

***kvote su podložne promenama