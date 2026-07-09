MUNDIJAL UŽIVO (29. dan)

SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)

/Embape 60, Dembele 66/



Stadion: Džilet (Foksborou, 68.756)

Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)

Francuska (4-2-3-1): Menjon - Dinj, Saliba, Upamekano, Kunde (od 87. Gusto) - Rabio, Kone (od 71. Zaire-Emeri) - Due (od 77. Barkola), Olise, Dembele - Embape (od 77. Mateta).

Maroko (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Mazraui, Salah Edin (od 74. Uadi) - Buadi (od 62. Amrabat), El Ajnaui - Talbi (od 85. Sbai), Unahi, El Kanus (od 62. Rahimi) - Dijaz (od 74. Jasin).

Petak

21.00: (1,65) Španija (3,70) Belgija (5,60)

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)

Nedelja

03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)

***kvote su podložne promenama