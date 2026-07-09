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MUNDIJAL UŽIVO (29. dan)
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čet. 09.07.26. | 20:53
Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa četvrtfinalne utakmice Svetskog prvenstva između Francuske i Maroka
SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Stadion: Džilet (Foksborou, 68.756)
Sudija: Fakundo Teljo (Argentina)
Francuska (4-2-3-1): Menjon - Dinj, Saliba, Upamekano, Kunde (od 87. Gusto) - Rabio, Kone (od 71. Zaire-Emeri) - Due (od 77. Barkola), Olise, Dembele - Embape (od 77. Mateta).
Maroko (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Diop, Mazraui, Salah Edin (od 74. Uadi) - Buadi (od 62. Amrabat), El Ajnaui - Talbi (od 85. Sbai), Unahi, El Kanus (od 62. Rahimi) - Dijaz (od 74. Jasin).
Petak
21.00: (1,65) Španija (3,70) Belgija (5,60)
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja
03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)
***kvote su podložne promenama
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