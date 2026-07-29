(©Reuters)
(©Reuters)

Nojer: Deluje da mi je ovo poslednja sezona

Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 03:17

“Još branim zato što mi je zabavno”, kaže golman Bajerna

Bliži se početak nove sezone u Bundesligi, koja će biti 21. u karijeri Manuela Nojera.

Golman Bajerna je i dalje tu, iako ga odavno “šalju” u penziju, ali ovog puta deluje da je stvarno pred povlačenjem na kraju sezone.

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U razgovoru za nemačke medije na pripremama, na pitanje šta ga motiviše da i dalje bude tu, za 21. sezonu u karijeri, Nojer je rekao:

“Jednostavno mi je zabavno. Da je drugačije, 85 odsto da bih se povukao, ali sa ovim timom, ovim stručnim štabom, trenerima, jako je zabavno”, istakao je Nojer.

I nastavio:

“Uvek imamo šansu da se borimo za sve trofeje. Na vrhuncu smo kao ekipa. I to sve daje onih preostalih 15 odsto zbog kojih sebi govorim: Apsolutno moram da nastavim”.

Ipak, Nojer procenjuje da će se povući na kraju sezone.

“Ne igram te igrice pa da poručujem “ovo je moja poslednja utakmica”. Ne razmišljam o tome “ovo mi je poslednji put na ovom stadionu”. Videćemo šta će biti. Ali, svakako da mi deluje da ću završiti na kraju sezone”, rekao je Nojer.

 

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