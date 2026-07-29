Tigre kao omađijan hodao po ivici

Možda je i činjenica da je ovaj meč imao posebnu težinu zbog navijačkih incidenata u Urugvaju, gde je ranjen jedan navijač Tigrea, uticala da se domaćim fudbalerima „vežu noge“ u prvom poluvremenu.

Prvi gol je pao posle neverovatne greške Elijasa, koji je maltene sa pola terena rešio da vrati loptu unazad i dao je direktno u noge Maksimilijanu Gonzalesu, a ovaj je sa više od 20 metara pogodio mrežu kao rukom.

Zebnju u srca navijača argentinskog tima uneo je Maksimilijano Silvera u 31. minutu. Ponovo je Elijas petljao i izgubio loptu na centru, usledila je akcija po desnom boku, centaršut, a Silvera je sa peterca usmerio fudbal u mrežu.

Imali su gosti vođstvo, veći posed lopte, samo je još malo nedostajalo da ponište minus iz prve utakmice. Ipak, Tigre se pregrupisao i presabrao u poluvremenu i uspeo je pred kraj, kada su gosti krenuli svi u napad po treći gol, da iz kontre preko Lopeza dođe do pogotka spasa.

Tigrea u osmini finala ponovo čekaju Urugvajci, sada Montevideo Siti Torke.

KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (REVANŠ)

Utorak

Tigre - Nasional Montevideo 1:2 (0:2), prvo meč 3:0

Sreda

02.30: (1,30) Santos (5,50) Universidad Sentral (10,0) - 4:1

23.55: (1,65) Vasko da Gama (3,90) Independijente Medeljin (5,10) - 2:2

Četvrtak

02.30: (2,25) Sijensijano (3,30) Lanus (3,30) - 0:2

02.30: (1,37) Bragantino (4,90) Sporting kristal (8,50) - 0:0

23.55: (1,35) Gremio (5,00) Bolivar (9,00) - 2:3

Petak

02.30: (3,05) Karakas (3,15) Santa Fe (2,45) - 0:2

02.30: (4,00) O'Higins (3,35) Boka Juniors (2,00) - 0:1

*** kvote su podložne promenama