MUNDIJAL UŽIVO (30. dan)

(Reuters)
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pet. 10.07.26. | 20:20
Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa četvrtfinalne utakmice Svetskog prvenstva između Španije i Belgije
SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Petak
Španija - Belgija 2:1
/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/
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Stadion: SoFi (Inglvud, Kalifornija, 70.492)
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)
Španija (4-2-3-1): Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz(od 55.Pedri) - Jamal, Olmo(od 86.Merino), Baena(od 55.F. Tores) - Ojarzabal(od 80.Vilijams)
Belgija (4-2-3-1): Kurtoa(od 71.Lamens) - Kastanj, Engoj, Mehele, De Kujper(od 60.Sejs) - Vanaken(od 60.Vitsel), Raskan - Trosar(od 60.Lukaku), De Brujne(od 86.Salemakers), Doku - De Ketelare
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja
03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)
***kvote su podložne promenama
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