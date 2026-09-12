Murinjo prvi put posegao za 'nuklearnim oružjem', Real još nije tip-top (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | sub. 12.09.26. | 21:25
Rajo Valjekano na momente mučio Madriđane, Kilijan Embape dao dva gola, Belingem i Kareras po jedan
Četvrta pobeda u La ligi kao melem na prošlonedeljnu ranu iz Sevilje. Ako je slavlje protiv Intera u Ligi šampiona tokom nedelje poslužilo za 'lečenje' ambijenta, onda će ovo večeras učiniti da se dodatno nadogradi samopouzdanje i uđe u toliko željeni pobednički ritam, u seriju dobrih rezultata. Nije Real uspeo da održi jednako visok nivo igre tokom celog meča, oscilirao je, imao krizne intervale, pa ipak, tri boda nije doveo u pitanje - 4:1. Čak je na momente zaličilo kako određeni automatizmi počinju da dolaze do izražaja. Pre svega saradnja centralnih igrača (Bernanrdo Silva i Fede Valverde) sa krilima (Vinisijus Žunior i Jan Diomande)...
Reprezentativac Obale Slonovače i najveće pojačanje ovog leta prvi put se našao u startnoj postavi, što će reći da je Žoze Murinjo premijerno sastavio udarnu trojku, ono što bi u budućnosti trebalo da bude Realovo 'nuklerno oružje' - taj strašni tridens u najavi: Diomande - Embape, Vini.
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Neko bi mogao da kaže kako Rajo Valjekano svakako ne može da bude neki naročit reper, te da će pomaci i napredak Murinjovog Reala morati da se ocenjuju i procenjuju protiv relevantnijih protivnika. I biće u pravu. Mada samo donekle. Istina, nemaju Pčelice ni realnu snagu ni potencijal da se nose sa Kraljevskim klubom 90 minuta, ali ako u obzir uzmemo koliko su samo puta maltretirale komšije u poslednje dve-tri godine (uglavnom dok ih je predvodio Injigo Perez), onda ovako uverljiv trijumf Madriđana ipak dobija na vrednosti.
Recimo, otkako je Andoni Iraola u svojoj poslednjoj sezoni na Valjekasu tukao Real sa 3:2, ovi timovi sreli su se ukupno osam puta u La ligi; favorit je uspisao tek tri pobede. Svaki put na jedvite jade - po 2:1. U prilog tome i potonji duel, početkom ove godine na Bernabeuu, kada je Kilijan Embape u desetom minutu sudijske nadoknade srušio Rajo sa bele tačke.
U krajnjem slučaju, koliko može da bude nezgodan na mahove, Valjekano je pokazao u nastavku večerašnjeg okršaja, pre svega u tih uvodnih 15-20 minuta. Osim što je u tom periodu postigao gol, uspeo je da stvori i nekoliko vrlo povoljnih prilika. Da zakuva, ipak, nije mogao.
Nije bez penala moglo ni večeras. Ruku na srce, ništa sporno. Alvaro Kareras nedozvoljeno je zaustavljen na ulazu u kazneni prostor gostiju od strane francuskog veterana Florijana Ležena, pa sudija Viktor Garsija nije imao dilemu. Teško da bi Kareras sustigao tu loptu, dao je nešto jači for, no Ležen je refleksno reagovao. Došlo je do kontakta i...
Kilijan Embape gađao je sigurno - 1:0.
Da ovo nije veče Francuza koji je skrivio najstrožu kaznu bilo je jasno samo tri minuta kasnije. Užasna povratna lopta za golmana Emila Audera, na trenutak samo odložena egzekucija intervencijom iskusnog čuvara mreže, međutim onda brzi dupli pas Embapea i Karerasa i to je 2:0.
Hteo je Rajo da igra, da se nadmeće, pokušao da uzvrati u nekoliko navrata - slaba vajda. Bili su to mlaki udarci boksera veltera kategorije u gard teškaša. Sve dileme oko pobednika - ako ih je uopšte i bilo posle onako furioznog starta - rešene su u 35. minutu. Bernardo Silva je izbacio Vinisijusa, ovaj se lako domogao šesnaesterca i poslužio Džuda Belingema - 3:0.
Domaćin se nešto ležernije vratio na teren sa pauze i za to je odmah kažnjen. Sehio Kameljo koji je do večeras imao pet golova nam kontu, stigao je i do šestog. Rajo se probudio u tom času zaigrao agresivnije, naparavio nekoliko lepih akcija... Samo je Georgi Citaišvili dva puta mogao da zatrese mrežu Tiba Kurtoe...
A onda, pošto je taj talas prošao, Real je ponovo uspostavio kontrolu, uveo utakmicu u mirniji i tok i u samom finišu postavio konačnih 4:1. Po drugi put je pogodio Kilijan Embape, čime se izjednačio na vrhu liste strelaca španskog šampionata sa pomenutim Kameljom i Barseloninim Rafinjom.
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
/Fernandes 3, 17/
Atletik Bilbao - Elče 1:1 (0:0)
/I. Vilijams 79 - Buonanote 50pen/
Real Madrid - Rajo Valjekano 4:1 (3:0)
/Embape 14, 90+1, Kareras 17, Belingem 35 - Kameljo 51/
Nedelja
14.00: (1,75) Selta (3,50) Malaga (5,00) MR
16.15: (15,0) Levante (8,00) Barselona (1,15) MR
18.30: (2,45) Hetafe Deportivo (2,80) La Korunja (3,50) MR
21.00: (2,90) Sosijedad (3,45) Atletiko Madrid (2,40) MR
Ponedeljak
21.00: (1,95) Viljareal (3,60) Betis (3,80) MR
*** kvote su podložne promenama