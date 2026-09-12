Murinjo prvi put posegao za 'nuklearnim oružjem', Real još nije tip-top (VIDEO)

Skupocena akvizicija iz Lajpciga nije ima konkretan učinak, ali u nekoliko navrata jeste demostrirala strašnu brzinu, tehniku i ubitačan dribling...

Neko bi mogao da kaže kako Rajo Valjekano svakako ne može da bude neki naročit reper, te da će pomaci i napredak Murinjovog Reala morati da se ocenjuju i procenjuju protiv relevantnijih protivnika. I biće u pravu. Mada samo donekle. Istina, nemaju Pčelice ni realnu snagu ni potencijal da se nose sa Kraljevskim klubom 90 minuta, ali ako u obzir uzmemo koliko su samo puta maltretirale komšije u poslednje dve-tri godine (uglavnom dok ih je predvodio Injigo Perez), onda ovako uverljiv trijumf Madriđana ipak dobija na vrednosti.

Recimo, otkako je Andoni Iraola u svojoj poslednjoj sezoni na Valjekasu tukao Real sa 3:2, ovi timovi sreli su se ukupno osam puta u La ligi; favorit je uspisao tek tri pobede. Svaki put na jedvite jade - po 2:1. U prilog tome i potonji duel, početkom ove godine na Bernabeuu, kada je Kilijan Embape u desetom minutu sudijske nadoknade srušio Rajo sa bele tačke.

U krajnjem slučaju, koliko može da bude nezgodan na mahove, Valjekano je pokazao u nastavku večerašnjeg okršaja, pre svega u tih uvodnih 15-20 minuta. Osim što je u tom periodu postigao gol, uspeo je da stvori i nekoliko vrlo povoljnih prilika. Da zakuva, ipak, nije mogao.