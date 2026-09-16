Rijera: Imao sam razgovor sa Kostovom! Bez lopte igramo odlično

Ponovo će španski stručnjak morati da rotira. Više zbog povreda određenih igrača. „Kao što svi znate, Krunić i Šarić su i dalje povređeni. Od prošle nedelje, Tebo takođe nije na raspolaganju. Ristić se oporavlja, ali i dalje postoje određene nedoumice da li će biti sa nama. Vrlo jednostavno, Ristić nije prošao pripreme, tako da mu je potrebno više vremena da se vrati. Što se tiče poslednje utakmice, imamo nedoumice u vezi sa Elšnikom. Videćemo sutra kako se oseća, jer je u prošloj utakmici dobio jak udarac i Lukasen takođe. Dakle, što se tiče Lukasena i Elšnika, daćemo im vremena do sutra da odlučimo“.

Imao je Vasilije Kostov period krize, ali je imao jak doprinos u Loznici i golom rešio meč protiv IMT-a.

„On mora da postigne još mnogo golova i upiše mnogo asistencija za nas. Kostov je igrač koji može da radi obe stvari. Imao sam individualni razgovor sa njim i objasnio mu da može da bude dobar u pas igri, ali i u vođenju lopte i driblinzima oko šesnaesterca. Očekujem od njega oba segmenta. Svi mi mnogo očekujemo od njega, jer poseduje veliki kvalitet i ima mnogo dobrih karakteristika, koje moramo da iskoristimo. Ali, kao što ste rekli, posle jednog gola ne želim da ga razmazim. Želimo više od njega. Zahtevaćemo više od njega. Mora da pruži više ekipi, ali on naporno radi na tome“.

Govorio je španski stručnjak o predstojećoj reprezentativnoj pauzi, ali i gustom rasporedu.

„ Da, imaćemo mnogo igrača koji će biti pozvani u reprezentacije. Očekujemo da to bude otprilike polovina ekipe, možda čak i više od polovine. To je nešto pozitivno i znači da imamo mnogo dobrih igrača. A kada govorimo o tome da tokom reprezentativne pauze možemo mnogo da radimo, to nije baš tako, jer ne radite sve vreme sa svim igračima. Ali, naravno, iskoristićemo to vreme da unapredimo određene stvari. Kao što sam u poslednje vreme govorio, nismo imali mnogo vremena za rad. Nismo imali mnogo utakmica koje smo mogli da pripremamo tokom cele nedelje, bez drugih obaveza. Mislim da se sećam samo nedelje pred Partizan, to je bila jedina takva nedelja. Takođe u rasporedu imamo i dve utakmice koje su bile odložene iz prethodnog perioda. Želim da ljudi razumeju da se sve svodi na oporavak od utakmice, planiranje utakmice, pa ponovo utakmicu. Igramo na svaka tri, četiri dana, tako da nije lako implementirati mnogo ideja, ali naporno radimo. Mnogo igramo na veštačkoj podlozi i ove nedelje smo trenirali svakog dana. Želeo sam da treniraju na veštačkoj podlozi kako bi bili spremni za sutrašnju utakmicu. Dakle, imamo mnogo otežavajućih okolnosti, koje nam ne pomažu da se razvijamo kao ekipa. To nije izgovor, već realnost. Nemamo mnogo čistih treninga na kojima možemo da radimo svi zajedno, jer igramo utakmice na svaka tri dana“.

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Osvrnuo se trener crveno-belih na narednog protivnika, nesumnjivo jednu od najkvalitetnijih ekipa u ligi.

„ Kada nemamo loptu, igrači savršeno razumeju kako treba da se brane kao ekipa i veoma brzo su usvojili principe igre. Što se tiče odbrane, zaista sam veoma srećan i zadovoljan ekipom. Sada je vreme da unapredimo igru u napadu. Analiziramo protivnika, analizirali smo tim iz Pančeva. Mogu da kažem da je u nekim principima i idejama to prilično slična ekipa nama. Tim koji voli da igra sa loptom, oseća se komforno u posedu i pokušava da privuče protivnika. Očekujemo utakmicu u kojoj možemo da imamo problema ako ne budemo dobro radili bez lopte. Spremni smo za to. Ali, sa druge strane, pokušaćemo da ih nateramo da trče, da ih namučimo i sprovedemo naš plan“.