Vojvodina daje Lukasu Barosu novi ugovor

Čitali ste već na stranicama našeg portala da je Lukas Baros, levi bek Vojvodine, bio na pola koraka od odlaska u Makabi iz Haife. Novosađani su pristali da brazilskog levog beka prodaju u Izrael.

Platili bi Izraelci pozajmicu, uz obavezan otkup, tako da bi na osnovu tog paketa Vojvodina zaradila oko milion evra. Klubovi su imali usmeni dogovor, čekala se razmena faksova. Ali na kraju se nije oslobodilo mesto za novog stranca u rosteru Makabija iz Haife.