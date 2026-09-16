Vojvodina daje Lukasu Barosu novi ugovor
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Vreme čitanja: 1min | sre. 16.09.26. | 15:24
Posledica neodlaska u Izrael
Čitali ste već na stranicama našeg portala da je Lukas Baros, levi bek Vojvodine, bio na pola koraka od odlaska u Makabi iz Haife. Novosađani su pristali da brazilskog levog beka prodaju u Izrael.
Platili bi Izraelci pozajmicu, uz obavezan otkup, tako da bi na osnovu tog paketa Vojvodina zaradila oko milion evra. Klubovi su imali usmeni dogovor, čekala se razmena faksova. Ali na kraju se nije oslobodilo mesto za novog stranca u rosteru Makabija iz Haife.
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Razlog: odluka Brazilca Pedraa da ostane u Makabiju.
Bio je nekadašnji član Rio Avea vrlo zainteresovan da se okuša u inostranstvu. Ali morao je da se pomiri sa zakonima tržišta. Međutim, uprava Vojvodine je odlučila da oraspoloži igrača koji je zapao za oko i Velju Paunoviću. Kako se može čuti Novosađani su spremni da ponude novi dvogodišnji ugovor Barosu za nešto povoljnjim finansijskim uslovima. Na taj način Voša bi zaštitila i sebe, jer bi imala mogućnost da zaradi od obeštećenja u slučaju da dođe nova ponuda za iskusnog levog beka.
Baros je došao iz Rio Avea za 150 hiljada evra. Do sada je odigrao 72 meča za Vojvodinu uz sedam asistencija. Dolaskom Marka Savića pao je u drugi plan, jer je Petar Sukačev pomeren na poziciju levog beka.