Musajev: Derbi sa Zenitom je uvek partija šaha

Prilika je za igrače Krasnodara da pred svojim navijačima odmaknu jednom od velikih rivala na šest bodova, ali trener Musajev kaže da je igrati sa ekipom iz Sankt Peterburga gotovo uvek šahovska partija.

"Da li su mečevi sa Zenitom uvek više od samo tri boda? Saglasio bih se sa tim. To je uvek velika utakmica, Zenit i mi smo rame uz rame godinama unazad. Uvek je teško pripremiti se za meč sa njima, jer imaju igrače velikog kalibra, moramo da kontriramo njihovim planovima. Imaju igrače koji su u formi, koji daju golove i asistiraju. Zato je uvek interesantno sa njima, kao da igrate partiju šaha. Međutim, tu smo zbog takvih mečeva i radujemo se novom derbiju. Ovo su veliki trenuci, igrači žele da pokažu najviši kvalitet. Moramo da igramo hrabro, da se držimo plana i svog stila igre. Uradimo li to, imaćemo dobar rezultat", ubeđen je Musajev.

18.30: (2,85) Krasnodar (3,35) Zenit (2,50)

Trener Zenita Sergej Semak je najavio da će startnih 11 izdiktirati neposredno pred sam meč.

"Teško je pogoditi kakav će tim izvesti, po onom što smo čuli, Divejev je propustio poslednji meč zbog lakše povrede. Normalno je da posle međunarodne pauze odluke donosite u poslednji čas. Mislimo da su im drugi ključni igrači zdravi i na raspolaganju, ali činjenica koja zabrinjava je da oni mogu da imaju i drugačije uloge. Glušenkov može da igra i desno i na poziciji desetke, Enrike na oba krila, tako da imaju opcije, a mi moramo da budemo spremni na sve kombinacije", kaže trener Krasnodara.

On je potvrdio da će moći da računa na oporavljenog Kristijana. Dmitrij Vorobjov trenira bez problema, dok se u stroj polako vraćaju Ilja Vahanija i golman Stanislav Agacev.

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Zenit je pre nekoliko dana igrao prijateljski meč protiv Bate Borisova (1:0). Bila je to prilika i da se provere pojedine opcije, pa je tako štoper Nino odigrao 90 minuta. Pitanje je da li će uspeti da istisne nekog iz tandema Igor Divajev - Kevin Andrade.

"Imamo dobru i zdravu konkurenciju. Zato smo i igrali taj meč, da se spremimo za derbi i nastavak prvenstva. Nino je u dobroj formi, mada na prethodnim utakmicama nije igrao iz više razloga. Jednom se razboleo, potom se povredio. U drugim mečevima biramo štoperski par u odnosu na protivnika, iz ovog ili onog razloga", kaže trener Zenita Sergej Semak.

U poslednjem okršaju dva tima igranom sredinom aprila u Sankt Peterburgu bilo je 1:1, dok je Zenit u septembru prošle godine slavio kao gost sa 2:0. Krasnodar je poslednje tri utakmice sa Zenitom bez pobede, a poslednju je slavio kao domaćin 28. septembra 2024. kada je bilo 2:0.

RUSIJA, 10. KOLO

Petak

Rostov - Akron 1:0 (1:0)

/Komarov 45+2/

Subota

12.00: (2,30) Orenburg (3,35) Dinamo Mahačkala (3,15) MOZZART RELAX

14.15: (2,95) Fakel (3,30) Lokomotiva Moskva (2,45)

16.30: (5,10) Krilja Sovjetov (3,70) Spartak Mosvka (1,70)

18.30: (2,85) Krasnodar (3,35) Zenit (2,50)

Nedelja

13.00: (2,60) Ahmat (3,15) Baltika (2,85)

15.30: (1,38) CSKA Moskva (5,00) Rodina (8,00)

18.30: (4,00) Rubin (3,45) Dinamo Moskva (1,95)

*** kvote su podložne promenama