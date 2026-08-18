Musijala: Znam da je zastrašujuće, ali ništa opasno – neurološka disfunkcija
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 21:13
Nemački reprezentativac oglasio se na društvenim mrežama i objasnio u kakvom je stanju posle nove neprijatne situacije
Još jednom je Džamal Musijala zabrinuo sve ljubitelje fudbala, kada se ponovo srušio na travu tokom utakmice. Tri dana posle pada protiv RB Lajpciga, sada mu je ponovo pozlilo, ovog puta na prijateljskom meču protiv Hajdenhajma. Jedva je bio pet minuta na terenu, pre nego što je opet pao na teren, zbog čega su se mnogi zabrinuli i zapitali – šta se to dešava sa 23-godišnjim fudbalerom?
Nešto nije u redu, to je svima bilo jasno. Samo je pitanje šta. Da otkloni sve dileme, javio se fudbaler minhenskog Bajerna da objasni o čemu se radi i zašto mu se ovo opet ponavlja.
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Na društvenim mrežama, oglasio se Džamal Musijala.
"Pre svega - dobro sam! Beskrajno sam zahvalan na svim vašim porukama i podršci! Razumem da su mnogi od vas zabrinuti. Danas želim da vas umirim i objasnim malo više o čemu se radi. Dijagnostikovane su mi kratke, privremene epizode 'odsustva', koje lako mogu da se leče i koje su posledica neurološke disfunkcije. One mogu da dovedu do trenutaka koji su se nedavno dogodili, poput onog protiv Lajpciga, a sada i u Hajdenhajmu. Znam da to na prvi pogled može da deluje zastrašujuće, ali nije ništa opasno, to je za mene sve trenutno jednostavno deo svakodnevnog života. U tom pogledu dobijam najbolju moguću medicinsku negu i veoma sam optimističan. Bajern Minhen i ljudi koji su mi najbliži uvek su uz mene i pružaju mi podršku na ovom putu", započeo je Nemac.
Sve zanima jedna stvar – da li je ovo sve opasno po njegov život i da li može da mu ugrozi karijeru?
"Ono što je važno jeste da, osim ovoga, ne postoji nikakav dodatni zdravstveni rizik. Posle bliskih konsultacija i redovne komunikacije sa specijalistima, moja lična želja bila je da se suočim sa ovim izazovom i, uz odobrenje neuroloških stručnjaka, nastavim da radim ono što mi najviše pomaže u oporavku, da jednostavno živim svoj svakodnevni život i nastavim da se bavim svojom strašću - igranjem fudbala. Preuzeo sam odgovornost za tu odluku. Sve u svemu, imam veoma dobar osećaj i nalazim se na dobrom putu. Ono što mi najviše pomaže na tom putu jeste da nastavim da jurim pobede i trofeje sa svojim timom, uz vašu neverovatnu podršku".
Za kraj, traži samo razumevanje i podršku.
"Nadam se da vam ovo sve pomaže da me bolje razumete. Istovremeno vas molim za razumevanje jer bih voleo da ova stvar i dalje ostane u krugu mojih najbližih, kluba i stručnjaka. Hvala vam puno. Vaš, Džamal", zaključio je.
Kako stvari stoje, Džamal zna šta radi i ima uverenje da ništa ovo nije strašno... Valjda su svi u pravu.