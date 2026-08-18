Musijala: Znam da je zastrašujuće, ali ništa opasno – neurološka disfunkcija

Na društvenim mrežama, oglasio se Džamal Musijala . "Pre svega - dobro sam! Beskrajno sam zahvalan na svim vašim porukama i podršci! Razumem da su mnogi od vas zabrinuti. Danas želim da vas umirim i objasnim malo više o čemu se radi. Dijagnostikovane su mi kratke, privremene epizode 'odsustva', koje lako mogu da se leče i koje su posledica neurološke disfunkcije. One mogu da dovedu do trenutaka koji su se nedavno dogodili, poput onog protiv Lajpciga, a sada i u Hajdenhajmu. Znam da to na prvi pogled može da deluje zastrašujuće, ali nije ništa opasno, to je za mene sve trenutno jednostavno deo svakodnevnog života. U tom pogledu dobijam najbolju moguću medicinsku negu i veoma sam optimističan. Bajern Minhen i ljudi koji su mi najbliži uvek su uz mene i pružaju mi podršku na ovom putu" , započeo je Nemac.

Sve zanima jedna stvar – da li je ovo sve opasno po njegov život i da li može da mu ugrozi karijeru?

"Ono što je važno jeste da, osim ovoga, ne postoji nikakav dodatni zdravstveni rizik. Posle bliskih konsultacija i redovne komunikacije sa specijalistima, moja lična želja bila je da se suočim sa ovim izazovom i, uz odobrenje neuroloških stručnjaka, nastavim da radim ono što mi najviše pomaže u oporavku, da jednostavno živim svoj svakodnevni život i nastavim da se bavim svojom strašću - igranjem fudbala. Preuzeo sam odgovornost za tu odluku. Sve u svemu, imam veoma dobar osećaj i nalazim se na dobrom putu. Ono što mi najviše pomaže na tom putu jeste da nastavim da jurim pobede i trofeje sa svojim timom, uz vašu neverovatnu podršku".

Za kraj, traži samo razumevanje i podršku.

"Nadam se da vam ovo sve pomaže da me bolje razumete. Istovremeno vas molim za razumevanje jer bih voleo da ova stvar i dalje ostane u krugu mojih najbližih, kluba i stručnjaka. Hvala vam puno. Vaš, Džamal", zaključio je.

Kako stvari stoje, Džamal zna šta radi i ima uverenje da ništa ovo nije strašno... Valjda su svi u pravu.