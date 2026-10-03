Biće 15. sudar Novaka i Saše
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Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 14:32
Nemački teniser savladao Kineza Šanga u drugom kolu Pekinga
Protutnjao je Zverev ekspres kroz drugo kolo ATP 500 turnira u Pekingu! Pobeda nad domaćim predstavnikom Junčengom Šangom (250. na ATP listi) koja je stala u svega 55 minuta tenisa, znači samo jedno - gledaćemo 15. sudar Novaka Đokovića i Saše Zvereva.
Za razliku od mnogih prethodnih duela, favorit će biti nemački teniser i aktuelni osvajač Rolan Garosa i US Opena. Uglavnom smo na njihove duele navikli u polufinalima, ponekad i u finalima, ali će ovoga puta mesto susreta biti četvrtfinale.
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Razneo je Zverev 250. tenisera sveta, dobio prvi set za svega 22 minuta, a meč priveo kraju za manje od sat vremena. Čudesno je servirao, upisao devet asova (bez ijedne duple greške) i osvojio čak 25 od 28 poena na ubačeni prvi servis. Dakle, početni udarac će biti ozbiljno oružje u sudaru sa Novakom, prvom od Rolan Garosa 2025. godine.
Đoković ima prednost u trenutnom skoru, vodi sa 9:5, dok je odnos na tvrdoj podlozi 7:4. Međutim, imajući u vidu Novakove godine, zdravstvene probleme i činjenicu da se juče mučio protiv 104. igrača sveta Buom, a da Saša igra tenis života, pred Srbinom će biti paklen zadatak da nastavi seriju nepobedivosti u Pekingu i dođe do 32. pobede i polufinala.