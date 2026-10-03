Biće 15. sudar Novaka i Saše

Protutnjao je Zverev ekspres kroz drugo kolo ATP 500 turnira u Pekingu! Pobeda nad domaćim predstavnikom Junčengom Šangom (250. na ATP listi) koja je stala u svega 55 minuta tenisa, znači samo jedno - gledaćemo 15. sudar Novaka Đokovića i Saše Zvereva.

Za razliku od mnogih prethodnih duela, favorit će biti nemački teniser i aktuelni osvajač Rolan Garosa i US Opena. Uglavnom smo na njihove duele navikli u polufinalima, ponekad i u finalima, ali će ovoga puta mesto susreta biti četvrtfinale.