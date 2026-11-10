Teška vremena za Veljka Paunovića: Otpao i Aleksandar Stanković

Međutim, nastavili su maleri da u stopu prate Orlove uoči narednih mečeva. Još jedan igrač otpao je sa spiska Veljka Paunovića.

FS Srbije je na zvaničnim mrežama potvrdio da je bazu reprezentacije Srbije napustio vezista Intera Aleksandar Stanković. Jedan od najboljih mladih igrača Serije A osetio je bol tokom treninga u ponedeljak.

“Aleksandar Stanković zbog povrede morao je da napusti kamp reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi i neće konkurisati za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Nemačke i Grčke. Vezni fudbaler Intera osetio je u ponedeljak, tokom treninga, bol u predelu desne prepone. Lekarska služba našeg „A” tima obavila je klinički pregled i dodatnu dijagnostiku, nakon čega je danas konstatovana povreda mišića primicača desne natkolenice. U dogovoru sa stručnim štabom naše reprezentacije i klubom, odlučeno je da se Stanković vrati u Inter i nastavi sa procesom oporavka”, piše u saopštenju FSS.

Na kraju posle svih izmena sa prvobitnog spiska, Veljko Paunović za mečeve sa Nemačkom i Grčkom može da računa na sledeće igrače:

Golmani: Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Napoli), Đorđe PETROVIĆ (Bornmut), Filip STANKOVIĆ (Venecija), Dragan ROSIĆ (Vojvodina).

Odbrana: Kosta NEDELjKOVIĆ (Rendžers), Stefan GUDELj (Crvena zvezda), Strahinja ERAKOVIĆ (Samsunspor), Nikola MILENKOVIĆ (Notingem forest), Srđan BABIĆ (Spartak Moskva), Nikola SIMIĆ (Partizan), Petar SUKAČEV (Vojvodina), Miljan KRPIĆ (Đer), Stefan BUKINAC (Jang Bojs),

Vezni red: Nemanja MAKSIMOVIĆ (Šabab Al-Ahli), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Al-Hilal), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Dušan TADIĆ (NEC Najmehen), Saša LUKIĆ (Ipsvič), Vanja DRAGOJEVIĆ (Rendžers), Vasilije KOSTOV (Crvena zvezda), Vladimir LUČIĆ (Crvena zvezda), Stefan DŽODIĆ (Almerija).

Napad: Aleksandar MITROVIĆ (Al-Rajan), Luka JOVIĆ (AEK), Mihajlo CVETKOVIĆ (Anderleht).