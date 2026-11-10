Srpkinje u pohodu na Evrobasket: Sledi pakleni ritam

Kapiten Jovana Nogić govorila je o očekivanjima pred nadolazeće utakmice.

"Kreće nova runda kvalifikacija, sada su tri utakmice u mesec dana, znači sve mora da bude duplo jače, dupli fokus, s obzirom na to da nemamo mnogo vremena da se spremimo, pogotovo što nas čekaju dva putovanja. Ipak, mislim da smo svi pre svega svesni da treba da ostanemo snažne zajedno, željne smo plasmana na Evropsko prvenstvo, da pobeđujemo, da imamo veliko takmičenje preko leta, jer zaslužujemo da tamo budemo. Videćemo kako će biti, ali nadamo se pobedama u sva tri novembarska meča", navelaje reprezentativka Srbije.

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Selektor Miloš Pavlović istakao je da je pred nacionalnim timom veoma naporan ritam.

"Ovi prozori su specifični, praktično smo u punom raspoloživom sastavu, ovo je danas treći trening prepodne, tako da je sve dosta ubrzano. Da, postoji velika razlika između dva prozora. U prvom krugu smo igrali dve utakmice, ovde nas očekuju tri u sedam dana, tako da mora malo da se vodi računa i o fizičkom aspektu. Mislim da smo uradili dobar deo posla, naravno, vrlo brzo ćemo dobiti potvrdu toga. Očekuju nas, uslovno rečeno, znatno ozbiljnije ekipe nego u prvom krugu takmičenja, a ulog je mnogo veći. Imamo jednu utakmicu kod kuće, dve na strane, moramo da budemo maksimalno profesionalni i koncentrisani ne bismo li izvukli najbolje iz ovog prozora"

Srbija je favorit u ovim kvalifikacionim utakmicama, a šta na to kaže selektor?

"Kreće nova runda kvalifikacija, sada su tri utakmice u mesec dana, znači sve mora da bude duplo jače, dupli fokus, s obzirom na to da nemamo mnogo vremena da se spremimo, pogotovo što nas čekaju dva putovanja. Ipak, mislim da smo svi pre svega svesni da treba da ostanemo snažne zajedno, željne smo plasmana na Evropsko prvenstvo, da pobeđujemo, da imamo veliko takmičenje preko leta, jer zaslužujemo da tamo budemo. Videćemo kako će biti, ali nadamo se pobedama u sva tri novembarska meča", rekao je selektor Srbije.