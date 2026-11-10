Džentlmenski dogovor Barse i Brazila

Klubovima i menadžerima sigurno imponuje kada im igrači nastupaju na velikim nacionalnim takmičenjima, ali treneri taj period prate pod stresom. Kada govorimo o najvećim klubovima, sigurni smo da nema stratega koji se raduje reprezentativnoj pauzi. Pogotovo kada se njegovi igrači odazivaju pozivima nacionalnih timova zbog prijateljskih utakmica. Na primer, kao što će Brazil igrati u subotu protiv Japana, pa 17. novembra protiv Singapura.

Brazilski mediji pišu da je Hansi Flik već tražio od čelnika Barselone da stupe u kontakt sa rukovodstvom FS Brazila i dobiju garancije da će Karlo Ančeloti umereno koristiti Rafinju, odnosno da će mu dozirati minutažu u pomenutim mečevima.