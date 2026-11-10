Džentlmenski dogovor Barse i Brazila
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 18:01
Rafinji dozirana minutaža u nacionalnom timu
Klubovima i menadžerima sigurno imponuje kada im igrači nastupaju na velikim nacionalnim takmičenjima, ali treneri taj period prate pod stresom. Kada govorimo o najvećim klubovima, sigurni smo da nema stratega koji se raduje reprezentativnoj pauzi. Pogotovo kada se njegovi igrači odazivaju pozivima nacionalnih timova zbog prijateljskih utakmica. Na primer, kao što će Brazil igrati u subotu protiv Japana, pa 17. novembra protiv Singapura.
Brazilski mediji pišu da je Hansi Flik već tražio od čelnika Barselone da stupe u kontakt sa rukovodstvom FS Brazila i dobiju garancije da će Karlo Ančeloti umereno koristiti Rafinju, odnosno da će mu dozirati minutažu u pomenutim mečevima.
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Barsinog napadača čeka let avionom od oko 22.000 kilometara u oba smera, a kako se s prošle tri reprezentativne akcije vratio povređen, jasno je otkud strepnja i nemir u stručnom štabu. Uostalom, reč je o najboljem strelcu ekipe sa 19 golova u svim takmičenjima (15 u Primeri).
"Španski klub i CBF (Fudbalski savez Brazila) već su usaglasili detalje oko upravljanja Rafinjinom minutažom kako bi se vratio zdrav i na minimum sveo rizik od treće uzastopne povrede tokom nastupa za nacionalni tim", piše Globo Esporte.
Razlog za zabrinutost u Barseloni je opravdan, jer se Rafinja u martu ove godine posle duela Brazila i Francuske vratio sa povredom mišića zbog koje je propustio četvrtfinale Lige šampiona protiv Atletiko Madrida. Povređen je završio i Svetsko prvenstvo, a prošlog oktobra je zbog bolova u butini morao da preskoči duele protiv Hetafea i Galatasaraja.
Zbog toga u Flik strahuje da bi ponovo mogao da ostane bez golgetera pred važne utakmice koje čekaju Barselonu u drugoj polovini novembra i početkom decembra, protiv Viljareala, Sabaha, Deportiva, Atletiko Madrida, Selte, Mančester Sitija...
"Što se mene tiče, bio bih zadovoljan ako bismo mogli malo da korigujemo njegovu minutažu u dresu Brazila", izjvio je Hansi Flik nedavno na ovu temu, a podseća Marka.
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