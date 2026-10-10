Muy bien, Baena! Čolova ključna izmena i centaršut iz snova slomili Alaves

Prvo poluvreme na Mendisorosi je bilo dinamično, Atletiko Madrid je očekivano dominirao u polju, ali je domaćin u samom finišu uspeo da kazni grešku rivala. Jorgandžije su preko raspoloženog Džonatana Dejvida i Ademale Lukmana vršile stalan pritisak, što je krunisano u 34. minutu kada je Alehandro Grimaldo preciznim i snažnim udarcem iskosa doneo prednost gostima, posle duplog pasa sa Dejvidom. Brzonogo krilo madridskog tima bilo je nezaustavljivo, pa je samo dva minuta nakon vođstva umalo postiglo i drugi pogodak. Ipak, njegov projektil sa distance prohujao tik uz stativu gola Antonija Sivere.

Alaves se nije predavao i kaznio je neopreznost odbrane gostiju u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Glavni arbitar Alehandro Kintero je uz asistenciju VAR-a dosudio najstrožu kaznu, a Lukas Boje je poslao loptu iz leđa Jana Oblaka i doneo veliko slavlje domaćoj publici.

Čak i da nije bilo pobedonsog gola, oni koji su gađali GG3+ na ovom meču mogli su da budu spokojni zahvaljujući MOZZART RELAXU.

Nastavak meča doneo je pravu dramu i potpunu opsadu gola Alavesa, što se dodatno uvećalo nakon što je domaćin ostao sa igračem manje u polju. Nakon oštrog starta nad Hulijanom Alvarezom na ivici šesnaesterca, arbitar je pozvan od strane VAR sobe i direktno isključio Anhela Pereza, ostavivši domaćina sa igračem manje na terenu. Samo minut kasnije, sam Alvarez je iz slobodnog udarca uzdrmao stativu, čime je najavio silovite nalete Jorgandžija. Sivera je imao sjajno veče i dodatno hranio samopuzdanje odličnom intervencijama kod udarac Baene i Hancka.

Ipak, kada se činilo da će domaći napraviti podvig, presudila je magija Aleksa Baene u samom finišu utakmice. U 87. minutu, desetka Atletika je spoljnom poslala izvrstan centaršut na stativu, gde se sjajno ubacio Kuti Romero i udarcem glavom doneo pobedonosni pogodak Madriđanima.

PRIMERA – 8. KOLO

Petak

Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)

/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/

Subota

Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)

Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)

/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/

18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljareal (6,45) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX

16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX

18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama

