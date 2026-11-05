Muzejski primerak slobodnjaka za Anderlehtov veliki trijumf, Cvetkoviću ne ide levicom
Vreme čitanja: 11min | čet. 05.11.26. | 20:49
Lion bez Paula Fonseke debitovao remijem u San Sebastijanu
Salcburg se zaleteo kao uragan i – prerano izduvao. Pa je Anderleht uspeo da slavi sa 2:0 i upiše drugu pobedu u Ligi Evrope. Ludvig Augustinson je remek delom od gola utabao domaćima put ka pobedi, dok je srpski reprezentativac Mihajlo Cvetković propustio priliku da se proslavi pošto se jasno videlo da se levom nogom ipak ne služi tako dobro kao desnom.
Samo u prvom poluvremenu 19-godišnji napadač, koji je i večeras pokazao da ima neverovatan osećaj da se u pravo vreme nađe na pravom mestu, imao je naime čak tri izgledne prilike, ali mu je svaki put lopta išla na levo stopalo.
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Prvi put je, već u 11. minutu, izblokiran na deset metara od gola, mada je utisak da mu je lopta svejedno bežala. Možda i malo uplašen zbog toga, u 25. minutu, kada je izašao oči u oči sa golmanom Salcburga, birao je da šutira jačom, desnom nogom, iako je situacija bila takva da je logičnije bilo pokušati desnom. Kristijan Zavješicki mu je skinuo taj zicer. U 44. minutu opet je bio gde treba, ali mu je centaršut Džejdena Onija Seke opet išao na levu nogu i Cvetković je promašio fudbal.
No, nema brige. Salcburg se, napisali smo već, brzo izduvao, pošto je u meč ušao u sprint. I u prvih 10 minuta jedva da je Belgijancima dao da izađu na protivničku polovinu terena. Ali to nije moglo tako doveka. U stvari, trajalo je prilično kratko. Anderleht je brzo uzeo loptu u noge i došao do vođstva. Maestralan je to bio slobodnjak Augustinsona, muzejski primerak.
Sve kasnije promašene šanse, a bilo ih je, ne samo od Cvetkovića, nisu uticale na krajnji ishod, pa će u Briselu biti zadovoljni obavljenim poslom. U stvari, Marten Vinkler je u sudijskoj nadoknadi pečatirao ostanak bodova u Belgiji.
Zadovoljni će biti i u Lionu, pošto su se u prvoj utakmici posle odlaska trenera Paula Fonseke u Sporting izvukli na vrućem gostovanju u San Sebastijanu i protiv Real Sosijedada odigrali nerešeno – 1:1.
Kad kažemo izvukli ne mislimo na to da je bilo nezasluženo, naprotiv. Baski su do vođstva od 1:0 došli iz jedinog šuta u okvir gola u prvom poluvremenu. Ander Berečea je poslao savršen centaršut, a Ori Oskarson je jednako precizno odradio onaj lakši deo posla i glavom sproveo loptu u mrežu.
Istina, pretio je Sosijedad i u nekim drugim situacijama, ponajviše iz kontri, ali mu je nedostajao pravi potez u završnici. I onda šok, već početkom drugog poluvremena, kada je Taner Tesman centrirao sa leve strane, a defanzivci domaćeg tima ostavili Korentanu Tolisou dovoljno vremena da primi loptu na grudi i onda šutira. Takvim majstorima ne treba ponavljati.
Lion je dakle prodisao, u stvari, da nije bilo Unaja Marera da paradom skine još jedan pokušaj Tolisoa u završnici meča sada bismo pisalo i o preokretu Francuza.
LIGA EVROPE, 4. KOLO
Sreda
Ren - Olimpijakos 0:0
Četvrtak
Milan – Ferencvaroš 0:2 (0:0)
/Džozef 52, 66/
Anderleht – Salcburg (1:0)
/Augustinson 20/
Kristal Palas – Hofenhajm 1:1 (0:1)
/Kamada 92 - Pras 7/
Levski – Jagjelonija 1:0 (0:0)
/Stojančov 83/
NEC – Omonija 3:1 (0:1)
/Linsen 50, 76, Bišof 74 – Dioni 23/
Real Sosijedad – Olimpik Lion 1:1 (1:0)
/Oskarson 28 – Toliso 54/
Sparta Prag – Bornmut 1:3 (1:0)
/Singateh 35 – Adams 57, Evanilson 81, Rajan 90/
Lilestrem – Viktorija Plzenj (0:1)
/Adu 10/
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