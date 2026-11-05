Muzejski primerak slobodnjaka za Anderlehtov veliki trijumf, Cvetkoviću ne ide levicom

Prvi put je, već u 11. minutu, izblokiran na deset metara od gola, mada je utisak da mu je lopta svejedno bežala. Možda i malo uplašen zbog toga, u 25. minutu, kada je izašao oči u oči sa golmanom Salcburga, birao je da šutira jačom, desnom nogom, iako je situacija bila takva da je logičnije bilo pokušati desnom. Kristijan Zavješicki mu je skinuo taj zicer. U 44. minutu opet je bio gde treba, ali mu je centaršut Džejdena Onija Seke opet išao na levu nogu i Cvetković je promašio fudbal.

No, nema brige. Salcburg se, napisali smo već, brzo izduvao, pošto je u meč ušao u sprint. I u prvih 10 minuta jedva da je Belgijancima dao da izađu na protivničku polovinu terena. Ali to nije moglo tako doveka. U stvari, trajalo je prilično kratko. Anderleht je brzo uzeo loptu u noge i došao do vođstva. Maestralan je to bio slobodnjak Augustinsona , muzejski primerak.

Sve kasnije promašene šanse, a bilo ih je, ne samo od Cvetkovića, nisu uticale na krajnji ishod, pa će u Briselu biti zadovoljni obavljenim poslom. U stvari, Marten Vinkler je u sudijskoj nadoknadi pečatirao ostanak bodova u Belgiji.

Zadovoljni će biti i u Lionu, pošto su se u prvoj utakmici posle odlaska trenera Paula Fonseke u Sporting izvukli na vrućem gostovanju u San Sebastijanu i protiv Real Sosijedada odigrali nerešeno – 1:1.

Kad kažemo izvukli ne mislimo na to da je bilo nezasluženo, naprotiv. Baski su do vođstva od 1:0 došli iz jedinog šuta u okvir gola u prvom poluvremenu. Ander Berečea je poslao savršen centaršut, a Ori Oskarson je jednako precizno odradio onaj lakši deo posla i glavom sproveo loptu u mrežu.

Istina, pretio je Sosijedad i u nekim drugim situacijama, ponajviše iz kontri, ali mu je nedostajao pravi potez u završnici. I onda šok, već početkom drugog poluvremena, kada je Taner Tesman centrirao sa leve strane, a defanzivci domaćeg tima ostavili Korentanu Tolisou dovoljno vremena da primi loptu na grudi i onda šutira. Takvim majstorima ne treba ponavljati.