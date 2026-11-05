Zvezda bez Dijenga na Vojvodinu
Vreme čitanja: 1min | čet. 05.11.26. | 21:48
„Ne izgleda dobro“, priznao Rijera posle meča sa Interom
Nije ovo bilo veče Bambe Dijenga. Ušao je u igru na početku drugog poluvremena, promašio jedan čist zicer i bar još dve dobre prilike i onda se povredio.
Uz pomoć klupskih lekara Dijeng je izašao s terena, nije mogao sam. I to je jasan signal da nije nešto bezazleno, što je posle potvrdio i trener Albert Rijera. Ono što je sigurno, napadač Crvene zvezde neće za vikend igrati derbi protiv Vojvodine u Novom Sadu.
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"Dijeng će sutra ći na skeniranje, pa ćemo imati više informacija, ali ne izgleda dobro. Sigurno je da neće biti sa nama u nedelju u Novom Sadu, a za posle ćemo videti nakon reprezentativne pauze", rekao je Albert Rijera na konferenciji za medije posle utakmice.
Umesto Dijenga u igru je ušao Vladimir Lučić i iz prvog kontakta s loptom je postigao gol za izjednačenje. Dva minuta pre kraja Nakajama je doneo pobedu Crveni zvezdi.