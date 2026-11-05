Zvezda bez Dijenga na Vojvodinu

Nije ovo bilo veče Bambe Dijenga. Ušao je u igru na početku drugog poluvremena, promašio jedan čist zicer i bar još dve dobre prilike i onda se povredio.

Uz pomoć klupskih lekara Dijeng je izašao s terena, nije mogao sam. I to je jasan signal da nije nešto bezazleno, što je posle potvrdio i trener Albert Rijera. Ono što je sigurno, napadač Crvene zvezde neće za vikend igrati derbi protiv Vojvodine u Novom Sadu.