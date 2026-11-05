Lučić: Molio sam Boga da lopta uđe u gol; Krunić: Pogrešan pas nije razlog za zvižduke

Zašto je Zvezda dobro igrala tek na kraju? "Dosta drugačija Zvezda na kraju, imali smo želju i glad i to je bio ključ pobede".

Šta ti je prolazilo kroz glavu tokom šuta? "Molio sam boga da uđe, video sam da ide gore u rašlje, u prečku, ali hvala Bogu upala je".

Ipak, Španac je u finišu uveo L u čića i ovaj je pokrenuo preokret Zvezde. Posle meča stao je ispred kamere TV Arena sport i dao izjavu. "Iskreno, jedva sam čekao da uđem u igru, imao sam u glavi da hoću da rešim meč i drago mi je da sam doprineo da pobedimo".

Nakon Lučića, opširniju izjavu dao je Rade Krunić.

"Iskreno, emocije su mi pomešane. Ponosan sam na momke i reakciju, posle crvenog i primljenog gola. Mislim da je trebalo bolje da igramo, dok je bilo 11 na 11 trebalo je ranije da damo gol. Imali smo šanse ali nismo završavali akcije. Imao sam 5-6 šuteva, a ja toliko nemam za sezonu. Na kraju je sreća i nas jednom pogledala".

O zvižducima.

"Svi znamo kakva je naša publika, da ne trpi loše poteze na terenu. To može da unese nervozu, ali ja sam iskusan i nemam problem sa tim. Ako neko pogreši pas ili promaši, to nije razlog da mu se zviždi".

Da li vas je Inter bilo čime iznenadio?

"Nikog da ne uvredim. Za tri klase smo bolji od njih. Osvojili smo tri boda. Krivo mi je jer ne bi trebalo da imamo problema sa ovim timovima. Nisu nas iznenadili, sve smo ovo očekivali".