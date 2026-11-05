Rijera: Večeras nismo dobili na kvalitet, nego na volju i karakter

Crvena zvezda je u okršaj sa Interom iz Andore ušla kao apsolutni favorit. Očekivala se rutinska pobeda sa podosta golova razlike, a umesto toga ponovo je priređena drama. Za razliku od mečeva protiv Lugana i Kopenhagena, ovaj put sa srećnim krajem. "Prestanite da pričate o favoritima. Favorit je u fudbalu je samo reč. Morate da se pokažete na terenu. Za mene je najvažnije kako je ekipa vukla, kako je rade Rade (Krunić) vukao saigrače, s kakvom željom i karakterom je odigrana ova utakmica" , ponovio je Španac.

Ono što je bilo u prvom planu Rijerinog izlaganja posle večerašnjeg meča jeste učenje na greškama. Ponovio je svojim igračima da ne smeju da im se događaju situacije kao iz 35. minuta, kada je Aleksandar Katai isključen zbog udaranja protivničkog igrača bez lopte. "Večeras nismo dobili na kvalitet, nego na volju, na karakter. Pokazali smo karakter borca i nagrađeni smo za to. Nismo u Ligi Evrope zbog crvenog kartona, zbog jedne greške. Večeras nas je ponovo greška umalo skupo koštala, ali zadovoljan sam stavom ekipe, imali smo ne znam ni sam koliko šansi. Trebala su nam ova tri boda", rekao je Rijera novinarima na stadionu Rajko Mitić.

Imali su crveno-beli skoro 30 šuteva, ali samo dve lopte su završile u mreži. Posle fantastičnog udarca Lučića i uz dozu sreće, kada se na šut Nakajame lopta od stative odbila do protivničkog golmana, pa tek od njegovih leđa prešla gol-liniju.

"Šta da radimo osim da treniramo. Svaki dan sve više i više. Bitno je da stvaramo šanse, moj zadatak je da bude tako. Ako neko postigne tri gola, to ide na njegov račun, dobiće bolji ugovor. Siguran sam da svi moji igrači žele da postižu golove, za mene je bitno da stvaramo šanse, jer samo tako i možemo do gola".

Isključenje Kataija značajno je otežalo posao crveno-belima, a našlo se pod posebnom lupom jer su Rijera i Zvezdin Magiko imali nesuglasica po dolasku Španca u klub. Podsetimo, Katai je bio suspendovan zbog kršenja discipline.

"Nisam mu rekao ništa o crvenom kartonu, ali šta bi trebalo da mu kažem? Siguran sam da mu je žao i da će se izviniti. Ali ne radi se o imenu, niko ne sme to da radi. Takve stvari se ne rade, jer umalo da ponovo nismo pobedili zbog crvenog kartona. Trebalo bi da smo već naučili iz ovakvih situacija, ali neću nikoga 'ubiti' zbog toga, neću koristiti teške reči. Takve stvari se dešavaju. Najbolje se uči kada se snose posledice. Bitno je da učimo iz svojih grešaka. Ako prestanemo da ih pravimo, moći ćemo da sanjamo velike stvari".

Ispričao je Španac i šta mu je prošlo kroz glavu kada je video crveni karton za svog igrača, a osvrnuo se i na izmene koje je napravio u ovom meču.

"Odlučio sam da sačekam 10 minuta da vidim kako će ekipa da reaguje. Posle toga sam video da i dalje možemo da pobedimo. To sam i rekao igračima u poluvremenu. Da nastavimo da igramo odbranu čovek na čoveka i da možemo tako do pobede. Izemene su bile riskantne, jer nam je trebao gol. Bukari i Bamba su doneli hitrinu koja nam je bila potrebna, Lučić isto. Nisu nam trebale taktičke pormene, jer smo imali dominaciju, već igrači koji su mogli da nas ubrzaju".

Na pitanje mogu li crveno-beli direktno u osminu finala, čime bi izbegli dodatne dve utakmice na međunarodnoj sceni, Rijera nije želeo mnogo da priča.

"Ne bavim se matematikom i kalkulacijama. Važno je da postignemo što više golova i osvajamo bodove kako bismo bili u boljoj poziiji. Verujem da sa devet bodova u preostala tri meča možemo među najboljih osam na tabeli".

Za kraj, rekao je da još ne razmišlja o predstojećem derbiju Mozzart Bet Superlige u nedelju protiv Vojvodine u Novom Sadu.

"Moram malo da se odmorim, bilo je ovo stresno veče", zaključio je Rijera.