Bajern pobedio posle minus 30 protiv Zvezde: Lučić blistao, naravno da Vašingtona nije bilo

Bajern je u Francusku doputovao ozbiljno uzdrman, posebno posle debakla protiv Crvene zvezde u Beogradu (73:103), ali je ovog puta pokazao potpuno drugačije lice. Ekipa Antona Gavela bila je znatno organizovanija u napadu, čvršća u odbrani i, što je najvažnije, dovoljno pribrana da izdrži nalet domaćina u neizvesnoj završnici. Utakmicu nije odigrao Dvejn Vašington, a još se ne zna iz kog razloga je bivši igrač Partizana izostavljen iz protokola.

Prelomni trenutak, činilo se, dogodio se tokom treće četvrtine, kada je Ostin Vajli preuzeo glavnu ulogu. Centar Bajerna vezao je tri pogotka, istakao se i blokadom nad Milsom, a gosti su serijom 10:2, uz značajan doprinos Johanesa Timana, stigli do tada najvećih osam poena prednosti (69:61). U poslednju deonicu ušli su sa vođstvom 73:66.

Međutim, Asvel nije nameravao da se preda. Trojkama Nejtana Sestine i Tremonta Votersa Francuzi su uhvatili priključak, a onda je na scenu stupio iskusni Peti Mils. Australijanac je preuzeo odgovornost u napadu i sa osam poena u poslednjoj četvrtini predvodio veliki povratak domaćina, koji su u jednom trenutku uspeli i da preokrenu rezultat.

Usledila je završnica u kojoj je svaki posed imao ogromnu težinu. Tada su odgovornost ponovo preuzeli Lučić i Vajli, postigavši zajedno osam izuzetno važnih poena, od kojih šest sa linije slobodnih bacanja.

Ipak, najviše polemike izazvala je situacija pri vođstvu Bajerna od 97:95. Lučić je napravio oštar kontakt sa Milsom, ali arbitri nisu dosudili prekršaj srpskom košarkašu. Bila je to odluka koja je izazvala nezadovoljstvo domaćina i praktično otvorila gostima put do pobede. Jokubaitis je potom bio siguran sa linije penala i stavio tačku na dramatično veče u Lionu.

Lučić je utakmicu završio sa 18 poena i osam asistencija, uz odličnih 6/8 iz igre. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Vajli sa 22 poena i devet skokova, dok je Jokubaitis dodao 13 poena i pet asistencija. Kod Asvela su se istakli Mils sa 22 poena i južnosudanski sin Bot Gač sa 18.

Bajern je tako stigao do treće pobede u ovosezonskoj Evroligi, a zanimljivo je da je sva tri trijumfa ostvario na gostujućem parketu, a dva od tri bez Dvejna Vašingtona u timu. Uprkos prekidu serije od četiri poraza, nemački tim ostao je na 17. mestu na tabeli, odmah iza večerašnjeg rivala.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Anadolu Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija u toku

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama