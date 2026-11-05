Brizuela opet spasio Barsu: Uzalud 49 poena Micića i Brajanta

Meč u Sofiji je bio napet od samog početka do kraja. Zapravo je ovo bilo ozbiljno nadmetanje dva dobra napadačka tima. Za domaći tim se razigrao Vasilije Micić koji je zaista u dobroj formi, dok je na drugoj strani najbolji pojedinac bio Džastin Robinson , a valja istaći i da je Džoš Nibo imao jedno odlično alej-up zakucavanje.

Barselona je sjajnom trećom deonicom koju je dobila rezultatom 27:18 uspostavila kakvu takvu kontrolu i po svemu što smo videli delovalo je da će Barsa uspeti da iskontroliše situaciju do samog kraja. Tome je dodatno išlo u prilog i to što je Tosan Evbouman na 93 sekunde pre kraja utakmice poenima iz reketa doneo Kataloncima čak devet razlike.

Ali, onda se Hapoel razgoropadio. Micić je dao dva penala, onda je Zek Ledej dao važnu trojku, ali je nalet na kratko prekinuo Robinson. Bilo je šest razlike na 40 sekundi do isteka vremena, Micić je dao još jednu trojku, a nakon toga je Ilajdža Brajant pogodio dva slobodna bacanja.

Rešio je Dimitris Itudis da brani poslednji napad, svakako je bilo vremena za tako nešto, međutim opet se u "klaču" pojavio Dario Brizuela. Dugo je lopta bila kod njega, tražio je put do koša i na kraju ga našao i visoko položio za +3. U poslednjem napadu Hapoela Micić je opalio trojku jer je samo za to bilo vremena, ali je na sreću Katalonaca promašio.