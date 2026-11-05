Brizuela opet spasio Barsu: Uzalud 49 poena Micića i Brajanta
Vreme čitanja: 5min | čet. 05.11.26. | 22:16
Katalonci slavili u Sofiji
Nema Barselona ove sezone neki spektakularan roster koji je pun evropskih zvezda, čak ni Aleksandar Sekulić nije neko ime koje zadovoljava navijače velikana iz Katalonije, ali po prikazanom zasad u Evroligi, Barsi mora da se skine kapa.
Španski klub pobedio je u gostima Hapoel iz Tel Aviva 93:90 i tako došao do sedme pobede u sezoni. Barselona je dosad pobeđivala Efes, Bešiktaš, Makabi, Armani i Bajern - dakle sve uslovno rečeno slabije timove, a onda je u prošlom kolu srušila Valensiju, pa sada i Hapoel, dva tima koja pretenduju na plej-of.
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Meč u Sofiji je bio napet od samog početka do kraja. Zapravo je ovo bilo ozbiljno nadmetanje dva dobra napadačka tima. Za domaći tim se razigrao Vasilije Micić koji je zaista u dobroj formi, dok je na drugoj strani najbolji pojedinac bio Džastin Robinson, a valja istaći i da je Džoš Nibo imao jedno odlično alej-up zakucavanje.
Barselona je sjajnom trećom deonicom koju je dobila rezultatom 27:18 uspostavila kakvu takvu kontrolu i po svemu što smo videli delovalo je da će Barsa uspeti da iskontroliše situaciju do samog kraja. Tome je dodatno išlo u prilog i to što je Tosan Evbouman na 93 sekunde pre kraja utakmice poenima iz reketa doneo Kataloncima čak devet razlike.
Ali, onda se Hapoel razgoropadio. Micić je dao dva penala, onda je Zek Ledej dao važnu trojku, ali je nalet na kratko prekinuo Robinson. Bilo je šest razlike na 40 sekundi do isteka vremena, Micić je dao još jednu trojku, a nakon toga je Ilajdža Brajant pogodio dva slobodna bacanja.
Rešio je Dimitris Itudis da brani poslednji napad, svakako je bilo vremena za tako nešto, međutim opet se u "klaču" pojavio Dario Brizuela. Dugo je lopta bila kod njega, tražio je put do koša i na kraju ga našao i visoko položio za +3. U poslednjem napadu Hapoela Micić je opalio trojku jer je samo za to bilo vremena, ali je na sreću Katalonaca promašio.
U redovima Barselone istakao se baš Brizuela sa 22 poena, Robinson je imao 20, Nibo 12, a Tajris Martin 11. U timu Hapoela Micić je dao 24 poena, a Brajant 25. Dakle, zbirno 49.
Ali, nedovoljno za pobedu Hapoela.
EVROLIGA - 10. KOLO
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Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
Efes - Pariz 90:95
/Pejn 33 - Hifi 28/
Fenerbahče - Baskonija 84.65
/Horton Taker 19 - Simons 13/
Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93
/Brajant 25 - Brizuela 22/
Asvel - Bajern 95:99
/Mils 22 - Vajli 22/
Olimpija Milano - Valensija u toku
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama