Nema Broni šta da traži u Lejkersima, mora u Dži ligu

Jasno ej da je Broni Džejms ušao u NBA ligu zbog činjenice da je sin jednog od najboljih igrača u istoriji košarke. Los Anđeles Lejkersi ispunili su želju Lebronu i draftovali ga pre dve godine, ali popularnog Kralaj više nema u timu iz grada anđela, pa je jasno da je sudbina mladog Bronija prilično neizvesna.

Ove sezone njegov učinak je na nivou statističke greške, pa su Lejkersi odlučili da ga pošalju u Dži ligu. Ovo znači da će "Džejms mlađi" u nastavku takmičarske godine nositi dres Saut Bej Lejkersa, a u istom smeru krenuo je i Kameron Kar.