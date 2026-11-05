Nema Broni šta da traži u Lejkersima, mora u Dži ligu
Vreme čitanja: 1min | čet. 05.11.26. | 21:23
Džejms mlđi u razvojnom timu ekipe iz grada anđela
Jasno ej da je Broni Džejms ušao u NBA ligu zbog činjenice da je sin jednog od najboljih igrača u istoriji košarke. Los Anđeles Lejkersi ispunili su želju Lebronu i draftovali ga pre dve godine, ali popularnog Kralaj više nema u timu iz grada anđela, pa je jasno da je sudbina mladog Bronija prilično neizvesna.
Ove sezone njegov učinak je na nivou statističke greške, pa su Lejkersi odlučili da ga pošalju u Dži ligu. Ovo znači da će "Džejms mlađi" u nastavku takmičarske godine nositi dres Saut Bej Lejkersa, a u istom smeru krenuo je i Kameron Kar.
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Kada je reč o lanjskom učinku, nije kao da se Broni lane naigrao u žutom dresu. Upisao je 42 nastupa za Lejkerse, ali je to bilo zaista skromno. U proseku je beležio tek 8,9 minuta i za to vreme imao 2,9 poena i 1,2 asistencije. Ove takmičarske godine očigledno neće biti u mogućnosti ni da zabeleži ovaj broj utakmica jer su ga se već sada odrekli.
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Džejms mlađi je po draftovanju 2024. godine potpisao četvorogodišnji ugovor sa Lejkersima za cifru od 7.900.000 dolara. Broni ima timsku opciju za narednu takmičarsku gidnu i biće zanimljivo videti šta će Lejkersi uraditi sa njim sada kada više nema Lebrona da ga "štiti".