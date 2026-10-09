MVP Jorgandžija: Šej Gildžes Aleksander kupio akcije Atletiko Madrida
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 02:01
Najkorisniji igrač NBA lige investirao u španski klub
NBA zvezda, as Oklahoma Siti Tandera, Šej Gildžes Aleksander, zvanično je postao novi suvlasnik Atletiko Madrida. Dvostruki uzastopni MVP najjače košarkaške lige na planeti odlučio je da investira u madridskog giganta, uz poruku da se u potpunosti prepoznao u vrednostima kluba.
To se pre svega odnosi na ambije, težnju ka vrhunskim rezultatima i stavu da se svaki uspeh mora zaraditi napornim radom.
„Izuzetno sam uzbuđen što sam se zvanično pridružio grupi deoničara Atletiko Madrida. Reč je o klubu sa bogatom tradicijom na samom vrhu evropskog fudbala i zahvalan sam na prilici da budem deo njegove budućnosti“, poručio je Gildžes Aleksander.
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Iz tabora Jorgandžija obratili su se javnosti sa velikim entuzijazmom, istakavši da dolazak kanadskog asa predstavlja potvrdu globalnog uticaja i jasne vizije kluba
Šej je predvodio Siti Tander do NBA prstena 2025. godine, kada je poneo i priznanje za najkorisnijeg igrača finala. Takođe, ovo mu je bila četvrta uzastopna sezona sa prosekom od bar 30 poena i 50 odsto šuta iz igre, čime se na listi spoljnih igrača izjednačio sa Majklom Džordanom. Pored toga, oborio je i istorijski rekord Vilta Čamberlena po broju uzastopnih utakmica sa najmanje 20 poena u regularnom delu sezone (126), postavivši novu granicu na čak 140 mečeva u nizu.
„Mimo samih impresivnih brojki i statistike, Šejova sposobnost da pruži najbolje kada je pod najvećim pritiskom i njegova neprekidna želja za usavršavanjem savršeno oslikavaju vrednosti Atletiko Madrida - naš intenzitet, ponos i nezaustavljivu ambiciju. Njegovo ulaganje predstavlja iskreno verovanje u našu dugoročnu viziju i dalji međunarodni rast kluba", poručili su iz Atletika.