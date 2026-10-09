MVP Jorgandžija: Šej Gildžes Aleksander kupio akcije Atletiko Madrida

NBA zvezda, as Oklahoma Siti Tandera, Šej Gildžes Aleksander, zvanično je postao novi suvlasnik Atletiko Madrida. Dvostruki uzastopni MVP najjače košarkaške lige na planeti odlučio je da investira u madridskog giganta, uz poruku da se u potpunosti prepoznao u vrednostima kluba.

To se pre svega odnosi na ambije, težnju ka vrhunskim rezultatima i stavu da se svaki uspeh mora zaraditi napornim radom.

„Izuzetno sam uzbuđen što sam se zvanično pridružio grupi deoničara Atletiko Madrida. Reč je o klubu sa bogatom tradicijom na samom vrhu evropskog fudbala i zahvalan sam na prilici da budem deo njegove budućnosti“, poručio je Gildžes Aleksander.