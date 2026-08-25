Na Lagatoru presekli: Milutinović menja Nikolića

Da će prva promena trenera u Mozzart Bet Prvoj ligi da se dogodi u Loznici, bilo je jasno kada je sa Lagatora bodove odneo Borac 1926 (2:3), a odmah posle tog meča trener Dejan Nikolić podneo ostavku.

Naredna dva kola na neki način, poslužila su kao eksperiment ili više dobijanje na vremenu za čelnike kluba, koji su ipak prelomili i vođenje tima poverili Ivici Milutinoviću. Reč je o treneru koji je tokom karijere radio sa mlađim selekcijama u BSK iz Borče i OFK Beogradu, zatim bio prvi asistent u OFK Vršcu, Novom Pazaru, Kolubari, pančevačkom Železnilčaru, dok je samostalno vodio Mladost GAT i Dinamo jug iz Vranja.