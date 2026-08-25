Na Lagatoru presekli: Milutinović menja Nikolića

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Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 16:50
Novi trener debitovaće protiv Metalca
Da će prva promena trenera u Mozzart Bet Prvoj ligi da se dogodi u Loznici, bilo je jasno kada je sa Lagatora bodove odneo Borac 1926 (2:3), a odmah posle tog meča trener Dejan Nikolić podneo ostavku.
Naredna dva kola na neki način, poslužila su kao eksperiment ili više dobijanje na vremenu za čelnike kluba, koji su ipak prelomili i vođenje tima poverili Ivici Milutinoviću. Reč je o treneru koji je tokom karijere radio sa mlađim selekcijama u BSK iz Borče i OFK Beogradu, zatim bio prvi asistent u OFK Vršcu, Novom Pazaru, Kolubari, pančevačkom Železnilčaru, dok je samostalno vodio Mladost GAT i Dinamo jug iz Vranja.
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Loznica je loše počela sezonu, o čemu govore četiri remija i poraz u dosadašnjih pet kola. Posle ostavke Nikolića, na dve utakmice ekipu je predvodio njegov prvi saradnik Nikola Pajić, ali kako dueli sa Grafičarom (2:2) i OFK Borom 1919 (0:0), nisu doneli rezultatski ili bilo koji drugi boljitak po zeleno-bele, usledila je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba.
Ivica Milutinović, će vatreno krštenje imati u narednom kolu kada Loznica odlazi na megdan Metalcu. Novi trener je odlučio da dao njegovog tima budu i saradnici Marko Petrović (prvi pomoćnik), Stefan Pajić (kondicija), dok će za rad sa golmanima da bude zadužen Bojan Mugoša.