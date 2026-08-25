Potvrda dobrih odnosa: Partizan protiv PAOK-a na Tumbi

Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 16:12
Sve u sklopu transfera Ognjena Ugrešića
Finansijski dobar potez za crno-bele, ali i nešto više od strogog poslovnog odnosa. Kao i uvek kad su u pitanju Partizan i PAOK, dva tradicionalno bliska kluba. Potvrđeno i na transferu Ognjena Ugrešića iz beogradskog u solunski tim u sklopu kojeg je ugovorena i prijateljska utakmica.
Igraće se na solunskom stadionu Tumba, mada termin još nije ozvaničen. Razumljivo, jer će zavisiti i od toga hoće li dva kluba uvezana bratskim odnosima navijača ove jeseni igrati Evropu.
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Podsetimo, Partizan će na revanšu sa Hetafeom pokušati da nadoknadi veliki minus od dva gola zaostatka, dok će PAOK, posle 1:1 na domaćem terenu, imati zadatak da eliminiše norveški Bran na strani. Raspoloživih termina svakako će biti, makar i tokom neke reprezentativne pauze.
Neće ovo biti prvi put da Partizan i PAOK igraju prijateljske utakmice. Poslednja je odigrana 2016. u Humskoj kada je na klupi solunskih crno-belih sedeo Vladimir Ivić, a beogradskih Marko Nikolić. Grci su tada slavili sa 2:1. Isti ishod, samo ubedljiviji, bio je i 2008. kada je tim Slaviše Jokanovića u Solunu izgubio 1:3.
Ove jeseni navijači dva kluba imaće novu priliku da učvrste prijateljstvo. Samom klubu ostaće 7.500.000 evra koliko će zaraditi na prodaji Ugrešića, ako on bude uspeo da aktivira 1.500.000 u bonusima. Crno-beli će, ponovimo još jednom, imati I 15 odsto od naredne prodaje talentovanog veziste.