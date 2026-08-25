Crvena zvezda: Ozbiljna zabrinutost zbog načina na koji ABA liga bira ljude odgovorne za organizaciju

Crvena zvezda se oglasila saopštenjem povodom izbora navedenih organa, a prenosimo ga u celosti. "KK Crvena zvezda izražava ozbiljnu zabrinutost zbog načina na koji ABA liga vodi postupke izbora ljudi odgovornih za organizaciju, sportski integritet i regularnost regionalnog takmičenja. Do početka nove sezone ostalo je nešto više od mesec dana, a ABA liga i dalje nema sportskog direktora, komesara za delegiranje sudija, predsednika i članove Sudijske komisije, kao ni disciplinskog sudiju. Reč je o funkcijama bez kojih nije moguće garantovati pravovremeno, profesionalno i nepristrasno vođenje takmičenja, rad sudijske organizacije, delegiranje i kontrolu sudija, odlučivanje o disciplinskim pitanjima, niti rešavanje brojnih situacija koje mogu neposredno uticati na regularnost lige. Posebno zabrinjava činjenica da je Skupština ABA lige još 20. jula donela odluku da postupak izbora komesara za delegiranje sudija, predsednika Sudijske komisije i disciplinskog sudije bude završen najkasnije do 15. avgusta. Taj rok je istekao, a klubovi i javnost nisu dobili jasno i potpuno objašnjenje zbog čega odluke nisu donete, ko je odgovoran za nepoštovanje odluke Skupštine, u kojoj se fazi postupci nalaze i kako ABA liga namerava da bez ključnih organa započne sezonu poslednjeg vikenda septembra. Istovremeno, postupak izbora sportskog direktora otvorio je niz ozbiljnih proceduralnih i pravnih pitanja. Uslovi objavljenog konkursa nisu u potpunosti usklađeni sa kriterijumima sadržanim u važećem Pravilniku o načinu izbora menadžmenta. Klubovima nije dostavljena odluka nadležnog organa kojom je usvojen konačan tekst konkursa, niti akt kojim bi Pravilnik prethodno bio izmenjen ili dopunjen. Nije predstavljen ni pravni osnov za sprovođenje javnog konkursa po navodnoj „ustaljenoj proceduri“, čiji sadržaj nikada nije dostavljen članovima Društva. Prema prvobitno utvrđenom toku postupka, sa kandidatima je trebalo obaviti razgovore. Međutim, Predsedništvo je naknadno uvelo fazu prethodne eliminacije prijava, iako takva faza nije bila predviđena u ranije utvrđenim koracima, niti je klubovima dostavljena prethodno doneta odluka kojom je postupak promenjen. Pojedine prijave isključene su iz daljeg razmatranja bez posebnih formalnih i obrazloženih odluka, bez jasno navedenog pravnog osnova i bez mogućnosti njihovog preispitivanja. Istovremeno, formalna kontrola nije na jednak i dosledan način obuhvatila sve prijave i sve uslove koje je ABA liga sama objavila" , navode iz Crvene zvezde, a potom nastavljaju u istom tonu.

"Iz opštih akata dostavljenih klubovima proizlazi da je uloga Predsedništva u postupku izbora sportskog direktora ograničena na obavljanje inicijalnih razgovora sa kandidatima i prosleđivanje dokumentacije klubovima, dok konačnu odluku o izboru donosi Skupština ABA lige. Uprkos tome, Predsedništvo i advokat ABA Lige Mihovil Granić su preuzeli formalnu ocenu prijava, promenili prethodno utvrđeni tok postupka i odlučivali koje prijave mogu biti uzete u dalje razmatranje. Time su preduzeli radnje za koje u aktima dostavljenim klubovima nije predviđeno odgovarajuće ovlašćenje. Takvo postupanje već je proizvelo neposredne posledice po regularnost i zakonitost celog postupka. Naknadna objašnjenja, dopune zapisnika ili donošenje novih akata ne mogu promeniti činjenicu da su radnje sa neposrednim posledicama već preduzete bez prethodno utvrđenog i klubovima poznatog pravnog osnova. Ovo nije pitanje podrške bilo kom pojedincu, niti KK Crvena zvezda ovim saopštenjem prejudicira izbor bilo kog kandidata. Ovo je pitanje poštovanja važećih akata ABA lige, jednakih pravila za sve i odgovornosti prema klubovima, igračima, trenerima, sudijama, partnerima i navijačima.

KK Crvena zvezda zato javno zahteva:

1. Da se odmah obustave sve dalje radnje u postupku izbora sportskog direktora, jer je dosadašnji postupak opterećen ozbiljnim povredama važećih akata, unapred utvrđene procedure i načela jednakog tretmana.

2. Da se članovima Društva bez odlaganja dostave kompletna dokumentacija, svi akti, odluke, zapisnici, pravna mišljenja i druga dokumenta na osnovu kojih su Predsedništvo, advokat ABA Lige i druga lica preduzimali radnje u ovom postupku.

3. Da se javno saopšti ko je, kada i na osnovu kog prethodno postojećeg akta odobrio uslove konkursa, način njegovog sprovođenja, promenu toka postupka i isključivanje prijava iz daljeg razmatranja

4. Da se Skupština ABA lige izjasni o odgovornosti za prekoračenje ovlašćenja, promenu postupka i selektivnu primenu uslova konkursa.

5. Da se bez daljeg odlaganja saopšti zbog čega nisu ispoštovani rokovi za izbor komesara za delegiranje sudija, predsednika Sudijske komisije i disciplinskog sudije i ko snosi odgovornost zbog neizvršavanja odluke Skupštine.

6. Da se klubovima predstavi potpun i proverljiv pregled svih odluka i radnji preduzetih nakon isteka rokova koje je sama Skupština utvrdila.

7. Da se javno objasni kako ABA liga namerava da garantuje regularnost takmičenja koje počinje poslednjeg vikenda septembra, a da prethodno nisu izabrani ljudi odgovorni za sportski, sudijski i disciplinski segment lige.

Takmičenje sa 20 klubova iz više država ne može da dočeka početak sezone bez ljudi i organa koji su odgovorni za njegov sportski, sudijski i disciplinski integritet. Ćutanje, probijanje rokova, prekoračenje ovlašćenja, improvizacija i selektivna primena pravila više nisu prihvatljivi. KK Crvena zvezda ne traži privilegije. Zahtevamo ono što bi moralo da bude zajednički interes svakog člana ABA lige: poštovanje važećih akata, ista pravila za sve, utvrđivanje odgovornosti i potpuno funkcionalno takmičenje od prvog dana nove sezone. KK Crvena zvezda zadržava pravo da, radi zaštite svojih prava i interesa, kao i integriteta takmičenja, preduzme sve radnje koje joj stoje na raspolaganju pred nadležnim organima", navode u saopštenju tima sa Malog Kalemegdana.