Orlovi nastavljaju pohod ka Mundobasketu, a ulaznica prava sitnica
Vreme čitanja: 1min | uto. 25.08.26. | 16:16
Najeftinija karta za meč između Srbije i Islanda (petak, 20.00) košta 500 dinara
Posle dve pripremne, ali po intenzitetu gotovo takmičarske utakmice sa Francuskom, naša reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Mundobasket, koji se održava naredne godine.
Orlovi u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija dočekuju u Beogradskoj areni Island od 20 časova. Jasno je da je u ovaj fazi kvalifikacija svaka pobeda od izuzetnog značaja, pa je tako Orlovima više nego potrebna podrška publike i po mogućnosti da se dvorana napuni, baš kao u utakmici protiv Trikolora.
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Karte su puštene u prodaju i može se reći da su cene vrlo popularne.
Najjeftinija ulaznica je za nivo 400 (kategorija) dva i iznosi 500 dinara, dok je na istom nivou, ali za kategoriju 1 svega 300 dinara skuplja. Takođe, karte na nivou 200 su dosta pristupačne. Druga kategorija na ovom nivou košta 2.000 dinara, a prva je za 4.000. VIP karta za ovaj sektor košta 6.000 dinara.
Kompletnu ponudu i cene karta možete pogledati na sajtu Košarkaškog saveza Srbije.
Ono što je bitno napomenuti jeste da će Srbija posle utakmice sa Islandom ići na megdan uvek nezgodnoj Italiji, a taj meč je na programu u ponedeljak od 19.30.