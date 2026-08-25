Orlovi nastavljaju pohod ka Mundobasketu, a ulaznica prava sitnica

Posle dve pripremne, ali po intenzitetu gotovo takmičarske utakmice sa Francuskom, naša reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Mundobasket, koji se održava naredne godine.

Orlovi u prvoj utakmici druge faze kvalifikacija dočekuju u Beogradskoj areni Island od 20 časova. Jasno je da je u ovaj fazi kvalifikacija svaka pobeda od izuzetnog značaja, pa je tako Orlovima više nego potrebna podrška publike i po mogućnosti da se dvorana napuni, baš kao u utakmici protiv Trikolora.