Na papiru - sila, na terenu - mlako: Nije baš ovaj Fener nešto moćan

Nije vredela Fenerbahčeu ni atmosfera, ni pune tribine, ni to što su napunili tim nekadašnjim zvezdama i igračima koji su i dalje na vrhuncu moći kao odlični fudbaleri. Mada, koliko god da na papiru imaju stvarno 11 vrhunskih fudbalera - ponavlja se, neki nekad bili, neki su sada stvarno elitni - timski ne liče baš na ozbiljan fudbalski tim. Mnogo širenja ruku, mnogo mahanja, mnogo vikanja međusobnih, mnogo soliranja i malo konkretnog fudbala koji liči na nešto, pa makar na solidan tim Lige šampiona.

Nešto tu nije dobro povezano i uvezano. Da li se nisu uigrali, da li je do trenera, šta li je, ali ono što su igrali u prvom poluvremenu, baš ne valja. U drugom možda malo bolje, ali opet, baš mlako. U prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, remizirali su na domaćem terenu sa Lionom – 1:1 (0:1). Moglo je da ode na obe strane.