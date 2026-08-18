Na papiru - sila, na terenu - mlako: Nije baš ovaj Fener nešto moćan
Vreme čitanja: 6min | uto. 18.08.26. | 22:53
Istanbulski velikan ništa nije pokazao od kada je napravio ekipu za koju se pričalo da će biti strah i trepet
Nije vredela Fenerbahčeu ni atmosfera, ni pune tribine, ni to što su napunili tim nekadašnjim zvezdama i igračima koji su i dalje na vrhuncu moći kao odlični fudbaleri. Mada, koliko god da na papiru imaju stvarno 11 vrhunskih fudbalera - ponavlja se, neki nekad bili, neki su sada stvarno elitni - timski ne liče baš na ozbiljan fudbalski tim. Mnogo širenja ruku, mnogo mahanja, mnogo vikanja međusobnih, mnogo soliranja i malo konkretnog fudbala koji liči na nešto, pa makar na solidan tim Lige šampiona.
Nešto tu nije dobro povezano i uvezano. Da li se nisu uigrali, da li je do trenera, šta li je, ali ono što su igrali u prvom poluvremenu, baš ne valja. U drugom možda malo bolje, ali opet, baš mlako. U prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, remizirali su na domaćem terenu sa Lionom – 1:1 (0:1). Moglo je da ode na obe strane.
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Može da dribla Grinvud koliko hoće, da se Taliska kreće i okreće, da Murići se rve sa štoperima, sve to pada u vetar u jednom trenutku kada bude ono najbitnije. Kada se dođe do situacije da se stvori velika šansa i da se ubaci lopta u gol. E, tu ih nema nigde.
Jesu imali par solidnih šansi - jednu vrhunsku kada je Murići sa gotovo peterca usamljen gađao glavom daleko pored gola neometan - mada je sve to bilo nedorečeno. Nekako mlako, nekako slabo. Ja tebi, ti meni i tako u krug. A što se tiče Liona, kod njih nije bilo mnogo šansi, možda dve, tri, ali zato jedna najbolja rezultirala je golom. Gužva, jedan centaršut kapitena Korentana Tolisoa sa desne strane iz kaznenog i mačka Openda na pravom mestu u 40. minutu da glavom pošalje loptu u dalji ugao, gde Ederson ne može da stigne. Taman da se na poluvreme ode sa golom viška i predahne pred drugi deo istanbulskog naboja.
A onda, posle svih nepogoda i ružnih reči prema domaćinu, stiže odgovor da zapuši svima usta. I to od Mejsona Grinvuda. Prvi napad, prva akcija, prva šansa, prvi šut i engleski internacionalac posle dodavanja Akturkoglua ulazi u svom stilu unutra sa desne strane, lomi i pogađa same raklje u 47. minutu.
Mogli su da uhvate momentum posle postignutog gola, ali je Lion uspeo da im udavi nalet, iako su pokušavali Grinvud i Taliska individualnim kvalitetom da reše. Taliska je baš gađao sa ivice kaznenog lepo, tik pored desne stative, osećalo se u vazduhu da može Fener da postigne još jedan gol, samo je bilo pitanje – imaju li još malo te moći da uteraju još jednu loptu u mrežu.
Pokušao je domaći trener i da malo razmrda ekipu ulaskom Asensija i Nenea, ovaj drugi je uspeo i da zatrese stativu u 81. minutu, što je bila kolosalna šansa, a u poslednjih deset minuta je istanbulski velikan krenuo maltene na sve ili ništa jer su rešili da nadiru iz sve snage. Ušao je i Romelu Lukaku da makar malo zaplaši protivnike svojim prisustvom, ali je umesto toga Ederson morao da vadi domaći sastav kada je odbranio 'bombu' Tolisoa sa 20 metara, koja je išla u donji levi ugao.
Na kraju, nikom ništa. Mreža se više nije tresla i francuski velikan ide kući zadovoljniji pred revanš naredne nedelje.
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA
Utorak
Dinamo Zagreb - Viking 2:2 (2:2)
/Beljo 6, Lisica 10 - Kristijansen 26, Tripić 39/
Fenerbahče - Lion 1:1 (0:1)
/Grinvud 47 - Openda 40/
Levski - AEK 0:0
Sreda
21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)
21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)
21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)
21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)
*** kvote su podložne promenama