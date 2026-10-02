Lakićeva poruka svima koji nisu verovali: Mi jesmo! Očekivao sam ovo

Parni valjak nastavlja da melje, pa je posle Armanija i Pariza pao i Bajern! Crno-beli su uspeli da se izvuku iz dosad najteže situacije, bili su na 13 poena zaostatka pred kraj treće četvrtine, ponovo bez kompletnog sastava, ali su završnicu odigrali mirno i stigli do druge gostujuće pobede na startu sezone.

Arijan Lakić zato nije želeo da prihvati konstataciju da je ovakav početak nešto što niko u Partizanu nije očekivao.

"Mogu da kažem da sam očekivao, jer smo verovali u ovo i verovali smo da ćemo doći do ovoga. Sa ovakvim radom, trudom i fokusom... Verovali smo i kada smo gubili 13 razlike pred kraj treće četvrtine, ako se ne varam. Ekipa je stvarno dala maksimum. Nismo izgubili fokus, dali smo energiju. I nije to samo ova utakmica. Od prijateljskih utakmica i treninga, pa kroz ove prve tri utakmice, stvarno vidim da se svi trude svakog sekunda. I kada pada fokus, i kada pada energija, i dalje se držimo kao ekipa. Tražimo stvari koje možemo da popravimo i mislim da ova utakmica pokazuje da ćemo na svakom meču dati sve od sebe", rekao je Lakić. Partizan je u Minhen stigao dodatno oslabljen, posle problema sa povredama koji ga prate praktično od pripremnog perioda. Pored Dereka Vilisa povredio se i Lamar Stivens, mada se u tim vratio Žofri Lovernj. Za razliku od nekih situacija iz prethodne sezone, ni veliki minus ni izostanci nisu doneli paniku u završnici. Lakić objašnjenje pre svega pronalazi u poverenju koje postoji među igračima.

"I dalje je to ta vera koju imamo od početka, otkako smo se okupili. Stvarno mislim da mi kao ekipa verujemo jedni drugima. Na primer, u napadu verujemo Karliku. Stvarno mu verujemo svaki put, bilo da promaši ili pogodi. Doneo nam je toliko pobeda. I Vildoza, koji je dao, da kažem, koš za pobedu. Stvarno svima verujem, ko god da je. Ko god da je na terenu, ko god da ima loptu, ako treba da šutira – treba da šutira, ako treba da napadne – treba da napadne, treba da igra. Jednostavno, svi moramo da budemo agresivni. Svi moramo da verujemo jedni drugima, jer ćemo tako doći do ovakvih pobeda i dobrih rezultata. Na kraju, čak i kada se izgubi, opet je lepo kada igrate zajedno, kada se trudite i kada se ne predajete. Naravno, drago mi je što smo na kraju pobedili".

Lakić je i u Minhenu pokazao da mu ne smeta da šut potegne nekoliko koraka iza linije za tri poena. Na pitanje da li planira još malo da pomeri granicu, samo se nasmejao.

"Šutnuću kada treba, ajde". Posle tri evroligaške pobede logično je pogled već počeo da ide ka sledećem velikom izazovu i gostovanju Real Madridu. Lakić, međutim, nije dozvolio da se preskoči ono što Partizan čeka pre puta u Španiju.

"Nadamo se. Ali prvo je Mega. U ponedeljak imamo tu utakmicu, prvu u ABA ligi. Nećemo imati navijače, što mi je malo žao, ali ponovo moramo da se fokusiramo na sve detalje i na ono što nas čeka. To je Mega, mlada ekipa koja će sigurno da juri i ne smemo da izgubimo fokus zbog toga". Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Posebna priča u Minhenu ponovo su bili navijači Partizana. Bilo ih je mnogo u gradu, a još više su se čuli u dvorani, čak i u periodima kada je Bajern imao dvocifrenu prednost. Lakić kaže da zbog toga gotovo nije ni imao osećaj da njegova ekipa gubi utakmicu.

"Ovo je stvarno jedinstveno. Imali smo toliko podrške i čak kada smo gubili, uopšte nisam imao utisak da gubimo. Jednostavno, kao da vodimo u svakom mogućem trenutku. Ne znam šta da kažem. Stvarno im hvala na svemu, jer je ovo jednostavno jedinstveno. Sada čekam Madrid i, ako ih tamo bude što više, to bolje". Jedna od tema posle meča bio je i Dvejn Vašington. Bivši košarkaš Partizana, sada u dresu Bajerna, emotivno je proslavljao svoje pogotke, zbog čega je deo navijača crno-belih njegove gestove protumačio kao provokaciju. Reprezentativac Srbije, međutim, nije imao takav utisak.

"Ja to nisam video tako. On igra košarku kao što i mi igramo košarku. On igra na svoj način, mi igramo na naš. Uopšte nisam to gledao kao provokaciju, jednostavno tako igra".