Luka Vildoza: Ovo je početak, imamo da dokažemo mnogo stvari

Crno-beli imaju maksimalni učinak posle tri odigrane utakmice, a večeras je u uzbudljivom finišu Parni valjak savladao Bajern u Minhenu - 84:86. Partizan ima skraćenu rotaciju koju nadoknađuje lavovskom energijom i borbom, a jedan od igrača koji je zadužen za taj segment igre je Luka Vildoza. Argentinac je posle utakmice za predstavnike medija rekao svoje prve utiske.

"Mislim da smo igrali vrlo dobro, ali u isto vreme i da smo patili. Mogli smo bolje u nekim momentima, pogotovo u trećoj četvrtini. Međutim, igrali smo dobro i uz podršku navijača smogli smo snagu da dođemo do pobede", istakao je Vildoza.

Crno-beli pobeđuju, a Vildozi je rečeno da je miran kao da se ništa nije uradilo, usledilo je objašnjenje.

"Pa i nije. Mi samo igramo košarku, trudimo se da reprezentujemo dres najbolje što možemo, a u isto vreme ovo je samo početak. Imamo da dokažemo mnogo stvari, da radimo, posebno na nekim detaljima u odbrani u koje još nismo 100 posto sigurno imamo hemiju i to je na kraju dobro".