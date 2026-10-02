Luka Vildoza: Ovo je početak, imamo da dokažemo mnogo stvari
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 23:34
"Pajola je uradio dobar posao sa Obstom, nije mu dozvolio da igra svoju igru. Naravno, Pajola je jedan od najboljih defanzivac u ligi, što je danas i pokazao"
/Od izveštača Mozzart Sporta iz Minhena/
Nestvaran početak sezone Partizan Mozzart Beta!
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Crno-beli imaju maksimalni učinak posle tri odigrane utakmice, a večeras je u uzbudljivom finišu Parni valjak savladao Bajern u Minhenu - 84:86. Partizan ima skraćenu rotaciju koju nadoknađuje lavovskom energijom i borbom, a jedan od igrača koji je zadužen za taj segment igre je Luka Vildoza. Argentinac je posle utakmice za predstavnike medija rekao svoje prve utiske.
"Mislim da smo igrali vrlo dobro, ali u isto vreme i da smo patili. Mogli smo bolje u nekim momentima, pogotovo u trećoj četvrtini. Međutim, igrali smo dobro i uz podršku navijača smogli smo snagu da dođemo do pobede", istakao je Vildoza.
Crno-beli pobeđuju, a Vildozi je rečeno da je miran kao da se ništa nije uradilo, usledilo je objašnjenje.
"Pa i nije. Mi samo igramo košarku, trudimo se da reprezentujemo dres najbolje što možemo, a u isto vreme ovo je samo početak. Imamo da dokažemo mnogo stvari, da radimo, posebno na nekim detaljima u odbrani u koje još nismo 100 posto sigurno imamo hemiju i to je na kraju dobro".
Upitan je bek Parnog valjka da li će se zvati policija zbog njega i Pajole, kao i za to koliko mu znači podrška navijača?
"Pajola je uradio dobar posao sa Obstom, nije mu dozvolio da igra svoju igru. Naravno, Pajola je jedan od najboljih defanzivac u ligi, što je danas i pokazao. Bilo je mnogo navijača i izuzetno bučno. Odlično je da nas podržavaju i da mi njih reprezentujemo na terenu i isto smo ponosni na njih".
Za kraj, Vildoza je prokomentarisao i ono što čeka crno-bele sledeće nedelje, a to je meč sa Realom.
"Biće teško, pogotovo što Real Madrid još uvek nema pobedu. Real igra svoju prvu utakmicu kod kuće. Biće teško, ali u isto vreme nastavićemo da držimo glavu gore, trudimo se i idemo dalje", zaključio je Argentinac.